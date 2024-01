El acusado de pegar a un letrado en Gijón dice que discutieron por ir al despacho con un perro

Negó la agresión y dijo que tuvo una bronca con él porque tardó mucho en atenderle y porque se molestó por acudir con un perro a su despacho. Eso fue lo que explicó ayer el vecino de Perlora (Carreño) acusado de agredir en su despacho a un abogado gijonés en junio del 2022, que le fue designado en el turno de oficio. La víctima le denunció porque le zarandeó, le pegó un codazo en el ojo y le lanzó una carpeta de color azul al no querer esperar a que le tocara su turno.

La versión del abogado la corroboró el parte de lesiones y ayer también una extrabajadora de su despacho. El acusado negó la agresión, pero sí que tuvieron un encontronazo porque le molestó que tardara en atenderle y porque al letrado no le pareció bien que fuera a su despacho con un perro. La Fiscalía pidió su condena, una multa de un mes a ocho euros al día. El Colegio de la Abogacía de Gijón ejerció la acusación particular y pide dos meses, lo mismo que la acusación particular.