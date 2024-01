"Que no me culpe a mí de sus fracasos. Si el problema hubiera sido yo, ahora mismo no habría problema". Aurelio Martín, antiguo responsable de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Gijón, salió ayer al paso de las declaraciones del presidente del Grupo Covadonga, Antonio Corripio, en una entrevista en LA NUEVA ESPAÑA, donde le culpaba directamente del fin del piragüismo en el río Piles y lo achacaba a la animadversión personal del exedil de IU hacía la entidad grupista. "Animadversión ninguna. Ni mía ni de mi organización. Yo usé las instalaciones del Grupo durante mi adolescencia y guardo un grato recuerdo y destacados militantes de IU, de ahora y de antes, son socios del Grupo", concretó Martín.

Para el político el problema es la "tozudez del presidente grupista con su o lo que yo digo o te chantajeo con una demanda". "Todos le dijeron que no, desde la Confederación a la Fundación Biodiversidad", indicó el exedil que tampoco coincide con Corripio en que los azudes hinchables tenían encaje en el proyecto de renaturalización del río. "Con ellos se incumplían los objetivos y los resultados fijados en la convocatoria, eran cero puntos y cero euros", explica Martín de la convocatoria de la Fundación que dio a Gijón 2,8 millones de fondos europeos para esa obra.