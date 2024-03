"La ampliación convertirá el Acuario en el referente de investigación de Europa"

El zoólogo y documentalista Fernando González Sitges, madrileño de 61 años con raíces maternas en Arnao, es el director de la Fundación Bioparc, parte del grupo Rain Forest, que gestiona tres centros de fauna salvaje en España, entre ellos el Bioparc Acuario de Gijón, en el que ayer participó en un acto junto al también biólogo Fernando Valladares. Rain Forest gestiona los Bioparc de Valencia, Fuengirola y Gijón y una parte del Biodomo de Granada. El de Gijón es el único acuario. La Fundación también participa en 23 proyectos de conservación en diversas partes del mundo.

–¿Qué función cumple un acuario en la concienciación sobre el cuidado ambiental?

–Acuarios y parques zoológicos, si son lo que tienen que ser, teniendo en cuenta el bienestar animal y la educación, que son pilares imprescindibles, creo que tienen un papel fundamental. Desde que los seres humanos dejamos de ser cazadores recolectores y empezamos a ser sedentarios, agricultores, nos hemos ido separando de la naturaleza y el animal que llevamos dentro, gracias a Dios, te exige una conexión con el medio natural. Los grandes espacios naturales no todo el mundo los tiene accesibles. La inmensa mayoría de los más pequeños no tienen la posibilidad de ponerse delante de animales, en los acuarios y en los zoos, si lo haces bien, sí. El mayor enemigo de la conservación es la indiferencia hoy en día. Si te da igual la naturaleza, si te dan igual las selvas a las que nunca irás o unos animales que se van a extinguir porque nunca has tenido contacto o lo vas a tener, es muy difícil llevar un mensaje conservacionista a esa gente y pedirle ciertos sacrificios para conseguir que eso no pase, que esa extinción no llegue a producirse. Los Bioparc apuestan por esa arma de conservación que es el arte, la forma de atrapar a esa gente es emocionarla, no desde una visión científica, ecológica o sentimental, sino de pura pasión, enseñarle la belleza de la naturaleza y llevarla mediante a la emoción a la necesidad que tenemos de conservar. Si lo amas, lo valoras, y si lo valoras, vas a hacer algo para conservarlo.

–Tienen un proyecto para ampliar el Acuario de Gijón, en los antiguos terrenos de Naval Gijón que el Ayuntamiento quiere dedicar a la economía azul. ¿Cómo plantean ese proyecto?

–Ojalá podamos llevarlo a cabo como pensamos. Por un lado, buscamos ordenar un poco más las colecciones, hacer un acuario mucho más abierto, que enseñe también las costas, las selvas, los manglares y arrecifes, es decir, ampliamos el espectro de exhibición. Pero igual de importante, o más, es que vamos a crear unos centros de investigación, ampliamos el Centro de Recuperación de Animales Marinos de Asturias (Crama) que tenemos ahora un poco limitado por espacio y capacidad, y luego hacer un centro de investigación con la Universidad de Oviedo. Mi sueño es convertir el Acuario de Gijón en el centro de investigación oceanográfica de toda Europa. En su día fue Mónaco a través de iniciativas de este tipo y del impulso de los príncipes de allí. ¿Por qué no Gijón? Gijón está en un sitio óptimo para este desarrollo, tiene el potencial, la gente, las ganas, el Cantábrico, que es una maravilla. Nos encantaría poder empezar a dar becas y unirnos a la Universidad en proyectos de investigación en el Cantábrico. Y también que se hiciera en el Cantábrico algún tipo de reserva integral en el mar. Me encantaría que fuera en la costa asturiana, pero me valdría que fuera en cualquier lugar del Cantábrico.

–Ya tenemos el Cachucho.

–Evidentemente. Pero a mí me gustaría una zona lo más amplia posible y sobre todo con el mayor grado de protección posible, pero todo eso no dejan de ser sueños. El proyecto de ampliación del Acuario es algo más que un sueño; ya hay un proyecto de ampliación en marcha, hay voluntad por parte del Ayuntamiento, tenemos que ser capaces de conseguir que Europa nos apoye con sus fondos y de darles la dimensión al proyecto, con un montón de millones de euros de inversión. Esto es un proyecto de Gijón. La empresa es concesionaria del Acuario. Es un proyecto para los asturianos.

–¿Qué aporta la ampliación del Acuario al proyecto Gijón Azul, del Ayuntamiento para los terrenos de Naval Gijón?

–Es una prolongación uno de otro. Más azul que el Acuario no hay nada. Y en el diseño de la ampliación, justo donde empieza la economía azul de Naval Gijón, estarían los centros de investigación y de recuperación de especies del Acuario. Aquí habría un foco de conservación en el amplio sentido, enorme y Gijón, para mí, en ese momento empezaría a ser el faro para alumbrar a toda Europa en los océanos.

–¿Han hablado con la Universidad para los asuntos relativos a la investigación que se plantean con la ampliación del Acuario?

–Hablar se ha hablado, pero de forma genérica. Es una pata imprescindible de ese centro de investigación.

–¿Y las mejoras en las zonas de exhibición con la ampliación?

–Habrá tanques mucho más grandes para mostrar ecosistemas enteros, meter algunos recorridos en los que no solo se vea lo que hay en el fondo, sino las costas, como una barrera de arrecifes y de ahí a la tierra, ver manglares. Ver toda la franja de costa que es una zona donde el mar y la tierra se tocan.