Un retén de bomberos refrigera el horno alto A de Arcelor, incendiado hace un año

El horno alto A de ArcelorMittal en Gijón, que hace casi un año (el 22 de marzo) sufrió un grave incendio que lo inutilizó durante más de tres meses, está sufriendo desde hace varios días incidencias en la temperatura que está obligando a la intervención de un retén de los bomberos de la empresa para contribuir a su refrigeración.

Fuentes de la compañía siderúrgica restaron trascendencia a estos hechos, que no están impidiendo la producción de arrabio en el horno y que, en principio, no se considera un problema importante. Medios laborales sí expresaron su inquietud por el temor a que, de surgir alguna complicación, haya que volver a trabajar con un solo horno alto, como ocurrió el año pasado durante cinco meses, primero por la insuficiencia de la demanda y luego por el grave siniestro de marzo, que afectó al crisol y a otras equipos de la instalación.

El horno alto A es el más obsoleto de los dos existentes y el que tiene por ello una perspectiva de vida útil menor. En principio, se suponía que agotaría su ciclo este año, pero posteriormente –y aún más tras la restauración parcial realizada a consecuencia del incendio del año pasado– se consideró que podrá seguir activo varios ejercicios más.

La compañía no tomará una decisión sobre las inversiones en descarbonización antes de octubre

La compañía incluyó en su presupuesto para este año la posibilidad de pararlo a partir de abril por la baja carga de pedidos. Ahora, y según comunicó la multinacional a la representación laboral presente en el comité europeo de ArcelorMittal, ya no se cuenta con tomar la decisión –en un sentido u otro– hasta junio o julio. En esta prórroga del mantenimiento en activo del horno alto A está influyendo el repunte de la demanda y que la multinacional ya ha comunicado la parada durante todo el año de uno de los dos hornos altos en la factoría de Fos-sur-Mer, en el sur de Francia. Esta planta es la principal proveedora de bobina laminada en caliente de la factoría de Sagunto, en la Comunidad Valenciana. El resto se le suministra desde Asturias, por lo que la reducción de actividad en la factoría gala repercute favorablemente en las instalaciones asturianas.

En todo caso, desde fines del año pasado se está constatando un aumento de pedidos en Europa, que parece mantenerse en el actual comienzo de año. Esta ligera mejoría, según se puso de manifiesto en el comité europeo, también se confirma en Asturias. Salvo alambrón, que sigue deprimido, el resto de las principales líneas de producción apuntan cierta mejoría, y esto explica que se posponga la decisión de parar o no el horno alto A. La demanda de hojalata se está recuperando tras la caída de la cartera a fines de año, automóvil va bien, el Magnellis para las plantas fotovoltaicas tiene buen demanda, lo mismo ocurre con carril y la chapa para naval y plantas eólicas tienen buenas perspectivas, sobre todo la chapa gruesa producida con energía verde que se trae en desbates desde Bélgica y se lamina en Gijón.

Mientras tanto, la empresa insistió en el comité europeo reunido en Luxemburgo en la dificultad de producir prerreducidos de hierro (DRI) en Europa por los costes energéticos, así como la prioridad inversora por ello en EE UU, India y Brasil, y se reiteró que la empresa no tomará una decisión antes al menos de octubre sobre las plantas de DRI previstas en la UE, caso de la prometida para Gijón y para la que el Gobierno aprobó una subvención de 450 millones.

Referéndum sobre el convenio y la mesa de empleo

Los trabajadores de ArcelorMittal en Asturias participan desde ayer en un referéndum para respaldar o no el preacuerdo de convenio y las condiciones emanadas de la mesa de empleo. La consulta fue convocada por la mayoría sindical (UGT y USO) en los comités asturianos. CC OO, que apoya el convenio (cuyo ámbito es asturiano), pero no los términos de la mesa de empleo (que tiene ámbito suprarregional) no participa como organización aunque deja libertad de voto a sus afiliados. En la imagen, un trabajador votando.