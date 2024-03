El segundo festival de Escena Xixón ofrecerá nueve obras teatrales en torno a la mujer

Nueve espectáculos bajo el título "Escenas de mujer". Es la propuesta que lanza la Fundación Municipal de Cultural para la segunda edición del festival Escena Xixón, del 14 al 27 de marzo, con las obras repartidas entre el Antiguo Instituto y los Centros Municipales Integrados de El Llano, Pumarín, El Coto y La Calzada.

"Gracias por seguir apostando por las artes en casa", destacaron los responsables de las compañías asturianas participantes en el festival de Escena Xixón, que estuvieron en la presentación junto a Montserrat López, concejala de Cultura de Gijón; Aitor Martínez, director de la Fundación Municipal de Cultura; y Jimena Rodríguez, directora de programas de la Fundación Municipal de Cultura. "Son todos propuestas escénicas de excelente calidad, realizadas por profesionales de las artes escénicas asturianas o vinculadas al territorio", indicó López.

Teatro del Cuervo" acercará al público "El Jardín de Olivia" el 14 de marzo en el CMI de El Llano (19.00 horas). "Es teatro de objetos, para poder hablar la pérdida, la ausencia y cómo es tabú aceptar y enfrentarse a la muerte", destacó Sergio Gayol.

Para celebrar los 140 años de la escritura de "La Regenta", la obra "The Asturian Sisters", de "Factoría Norte" –que estará el 16 de marzo en el CMI Pumarín Gijón Sur (19.00 horas)– planteará "un espectáculo pensando desde mujeres, para hacer un homenaje a Clarín", y como explica Carmen Gayo, se hará desde "una visión alegre y divertida. Uniremos musical, vodevil y cabaret".

"La Biblioneta de Eme", de "Mar Rojo Teatro", parte con la intención de "poner en valor la importancia de leer, las bibliotecas y los viajes", cuenta Francisco Javier Rojo de una propuesta que estará el domingo 17 de marzo en el CMI Pumarín Gijón Sur (12.00 horas).

Con un lenguaje poético, para abordar la violencia de género a través de tres historias, "Luz de gas teatro" acercará "Voces" al CMI de El Coto el jueves 21 de marzo (19.00 horas). "El tema lo afrontamos de forma transversal. El eje vertebrador es la trata de blancas", explica Mayra Fernández, dramaturga.

En el Ateneo de La Calzada estará el 22 de marzo (19.00 horas) "In Memoriam", de "Teatro del Norte", que cuenta la vida y obra de Federico García Lorca entre 1926 y 1936, en los años que tiene lugar su relación con Margarita Xirgu. "Estar una hora y cuarto con Lorca siempre está bien", afirma Etelvino Vázquez, alma de la compañía.

Además este festival traerá dos obras que han sido reconocidas recientemente en los Premios "Oh!", como "Check out", de "Adrián Conde Espectáculos", que estará el domingo 24 de marzo en el Antiguo Instituto (12.00 horas); y "Ada Byron", de "La Westia Producciones", el martes 26 de marzo también en el Antiguo Instituto (19.30 horas). En torno a está ultima obra se celebrará un taller sobre la figura de Ada Augusta Byron, "de las mujeres más relevantes de la historia, pero una gran desconocida, que diseñó lo que hoy entenderíamos como un ordenador, pero que no se le reconoció hasta después de su muerte", incide Ici Díaz, actriz que encarna su figura.