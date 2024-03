"Me encantaría contar con Enrique Ponce; Roca Rey, Morante, Manzanares, Ginés Marín y Juan Ortega seguro que estarán en Gijón"

La empresa Circuitos Taurinos, ligada a El Bibio desde hace dos décadas, ha presentado la oferta mejor valorada por el Ayuntamiento para organizar la feria de Begoña durante los próximos tres años (con opción a dos de prórroga). Su responsable, Carlos Zúñiga hijo (Valladolid, 1977) desgrana su propuesta, con toreros y ganaderías.

–¿Por qué solo cuatro festejos?

–El año pasado recibimos muchas felicitaciones al respecto por parte de los aficionados, tanto yo como los responsables municipales. En época estival hay mucha oferta de ocio en Gijón y en toda Asturias y la economía se resiente. Creo que es mejor condensar la feria en cuatro festejos con verdadero interés y que no haya excusas para tener la tentación de poder comprar el abono. El año pasado funcionó divinamente esta fórmula y por ese palo vamos a enfocar la feria de 2024.

–Es cierto que hay plazas de primera categoría, como Córdoba, con solo tres corridas, pero también ferias como la de Santander que duran una semana…

–Córdoba celebra apenas tres días de toros y con el mismo empresario hay hasta seis festejos en Santander. Cada plaza es un mundo y cada época del año otro. Además, hay que recordar que el Ayuntamiento de Santander ha invertido muchísimos años en consolidar su feria y en Gijón venimos de un año convulso. Ahora es vital hacer las cosas con cabeza e ilusión, pero, principalmente, con medida.

–¿Está satisfecho con la confianza del Ayuntamiento y del comité de expertos?

–Muy contento. Han sabido interpretar mi oferta, que se basa, principalmente, en la credibilidad y seriedad de una empresa con más de 30 años de experiencia en el sector y de la que soy gerente desde hace más de 25 años. Son más de 20 años gestionando la Feria de Begoña. He cometido muchos errores de los que he aprendido para ofrecer lo mejor a su público. Todo el mundo me conoce en la ciudad, tengo infinidad de amigos y tanto los responsables del Ayuntamiento como el comité de expertos saben que para mí Gijón es especial y, modestia aparte, nadie va a poner más interés que Carlos Zúñiga en hacer la mejor feria posible. Para mi cada año es un nuevo reto y este de 2024 no será menos.

–¿Qué le supone que la otra empresa fuese la de su padre?

–Sinceramente, nada. Hace tiempo que solo me preocupa encontrar la excelencia en mi empresa y lo que hagan las demás simplemente, lo respeto.

–Varias peñas de la ciudad enviaron cartas apoyándole.

–Así es. En ellos siempre he encontrado el apoyo más cordial unido a la exigencia y el reconocimiento a tantos años de lucha codo con codo. La feria de 2023 fue tremendamente emocionante para nosotros y el paso adelante que dio Carmen Moriyón y todo su equipo no se nos olvidará nunca. Estamos eternamente agradecidos.

–¿La feria será del 15 al 18 de agosto?

–Esa es la idea. Está todo muy avanzado y quiero tener todo listo para primeros de mayo, y así coordinar con los responsables municipales la fecha idónea para llevar a cabo la Gala de presentación de la feria.

–¿Cómo será esa gala?

–En el ruedo de El Bibio. Es solo una idea que espero poder llegar a plasmar en realidad. Mi mayor preocupación es el tiempo, tan inestable en Gijón. La idea es que las peñas en particular, abonados y público en general, puedan acudir a un evento en el que haya una actuación musical y pasemos una agradable velada.

–¿Será posible llegar a seis festejos en los años siguientes?

–Dios lo quiera. Nadie más que yo lo desea. Muchos años di siete festejos de abono y ojalá más pronto que tarde volvamos a tener una feria de cinco o seis espectáculos. En mi oferta está plasmado ese deseo, aunque hoy solo sea eso, un deseo.

–Incluye un abono joven. ¿Falta relevo generacional en la fiesta?

–Llevamos años fomentando la idea de un abono joven a bajo coste que lo compran varios aficionados. Pero también le digo que el joven forofo del toreo prefiere pagar un abono más caro y estar metido en el meollo desde el primer minuto de festejo. Por supuesto que no falta relevo. Cada día vemos a más gente joven en las plazas y en Gijón en especial. Muchas noches me encuentro a jóvenes disfrutando de la Semana Grande y es raro que alguno no me diga: "mañana voy a los toros".

–¿En qué consistirá la campaña de difusión de la feria?

–Seguirá en la misma línea de los últimos años. Alternaremos la publicidad tradicional de carteles junto a la prensa y radio local a la vez que daremos una vuelta de tuerca con mayor inversión en redes sociales. Cualquier aficionado taurino del mundo tiene que conocer de memoria las fechas y carteles de la feria de Gijón. Es vital.

–Su oferta económica era más baja, pero con mayor descuento para las entradas.

–El abonado debe tener premio. Lleva años aguantando el tirón, sujetando la feria, y para mí ha sido el eje fundamental como lo es en el resto de plazas que gestiono. Además, estudiando mucho el pliego, el Ayuntamiento también ha pensado igual que yo en el momento de plasmar en el papel sus ideas, por eso otorgó varios puntos a este apartado en el concurso. Es un espectáculo caro, pero es que los costes de producción han subido más del 35% después de la pandemia y, además, han llegado para quedarse. A este sector y a todos. La economía ha cambiado mucho en los últimos años.

–¿Por qué unas jornadas gastronómicas?

–Los toros son cultura pese a quien le pese, y la gastronomía forma parte de la cultura asturiana. Como se come en el Principado se come en pocos sitios de España. Es una idea que queremos charlar con el sector restauración de Gijón. Ojalá les guste la idea y se haga realidad.

–¿Ya hay ganaderías elegidas?

–Están apalabrados encierros de La Quinta, Joaquín Núñez del Cuvillo y Puerto de San Lorenzo para las corridas de a pie, y me gustaría hacer algo especial para la novillada con picadores. No descarto que alguna de las corridas sea mixta con la presencia de una figura del rejoneo.

–¿Algo especial para la novillada sería un mano a mano entre Manuel Román y Marco Pérez?

–Podremos contar con los novilleros más destacados de los últimos diez años. Son dos jóvenes prometedores que sorprenderán a los asistentes. ¿Mano a mano? No lo descarto,puede ser una idea muy bonita. Ya van a actuar en ese formato en ferias de la categoría de Córdoba o Arles. ¿Por qué no en Begoña?

–¿Y toreros para este año?

–Ya he tenido conversaciones con las máximas figuras del toreo. Me encantaría contar con el maestro Enrique Ponce en su temporada de despedida y así poder rememorar sus grandiosas faenas de los últimos diez años. Roca Rey, Morante, Manzanares, Ginés Marín o Juan Ortega serán diestros que estoy seguro pisarán el ruedo de El Bibio este verano.

–Será la primera feria sin Loli Menéndez.

–Me da mucha pena no poder ver a Loli por los pasillos de la capilla de El Bibio, pero estoy seguro qué desde el cielo seguirá velando para que los diestros triunfen y salgan ilesos de su ruedo. Era un ángel en la tierra y estoy seguro que tendrá un palco en el cielo desde poder disfrutar de los toros año a año.

Suscríbete para seguir leyendo