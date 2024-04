La gran meta (y un argumento de peso) del gobierno de Gijón con el Solarón: "Transportes nos lo debe"

"Tenemos la oportunidad de hacer un parque en el centro y no va a haber otra, al menos, no en un espacio así. Vamos a pelear para lograr la máxima zona verde posible. El Ministerio (de Transportes) nos lo debe". Así lo sostuvo ayer Gilberto Villoria, edil de Infraestructuras Urbanas y Rurales, durante su presencia en la jornada de plantación simbólica de árboles en el Solarón, una cita convocada por "Un pulmón verde pal Solarón" y que congregó a decenas de participantes. Villoria explicó que el plano que ha remitido a Gijón al Norte el Ayuntamiento, y publicado ayer por LA NUEVA ESPAÑA, reserva la actual finca y los terrenos liberados del plan de vías como zona verde, concentrando la edificación tras la línea de viviendas de Mariano Moré, y con una glorieta frente a Sanz Crespo para reordenar el tráfico tras el derribo del viaducto. Aclaró que Transportes, por su parte, tiene otros planteamientos, "técnicamente muy similares", pero con la propuesta de mover la glorieta del Padre Máximo González más hacia el centro. Este diseño, así como la viabilidad de una ampliación del Solarón sin apenas edificios, ocupará el debate de la reunión de Gijón al Norte el próximo día 29.

Villoria acudió a esta jornada de "Un pulmón pal Solarón" como gesto de apoyo al grupo, que reivindica que el entorno sume los terrenos liberados de Moreda como gran zona verde. "El equipo de gobierno nos sumamos a esa reivindicación. Era una promesa de campaña y la mantenemos", aclaró el edil, que explicó que la propuesta del gobierno local ante Gijón al Norte se basa en esta idea. La intención del bipartito, sin embargo, no es suficiente. "Nuestra propuesta va por ahí, pero no tenemos la sartén por el mango. Tenemos el 25 por ciento (de representación) en Gijón al Norte, como el Principado, que parece que va de la mano con nosotros, pero hay que convencer al Ministerio (de Transportes), que tiene el otro 50 por ciento", recordó.

Respecto a la propuesta del Ayuntamiento, aclaró que su equipo defenderá ante Gijón al Norte un documento ya remitido a las partes y que plantea "demoler el viaducto y habilitar una comunicación a cota de terreno con una rotonda y un vial que comunique la plaza Máximo González con Carlos Marx", tal y como se detallaba en el plano publicado ayer por este diario. "La dimos a conocer en una reunión técnica y la acogieron de buen grado, pero ellos tienen otra, técnicamente muy similar, donde la glorieta de Máximo González se desplaza un poco hacia el centro", concretó. La gran zona verde, también, "está por pactar" con Transportes, si bien por ahora su equipo se mantiene optimista: "Como en toda negociación, las posturas deberán ir confluyendo, pero lo vamos a pelear. El Ministerio nos lo debe: esta es otra infraestructura por la que estamos esperando desde hace años".

El pequeño Arián con sus padres, Christian Fadrique y Ana Isabel Payero, en la plantación de árboles en el Solarón. / Juan Plaza

Al acto acudieron, también, los dos ediles de Izquierda Unida, Javier Suárez Llana y Noelia Ordieres, cuyo grupo municipal comparte la idea de garantizar un gran parque en el espacio, pero no la edificación en la prolongación de Mariano Moré. "Nuestra posición es de máximos: que todo lo urbanizable sea parque y que, por lo tanto, no haya edificación", sostuvo el portavoz, que aseguró que "Gijón no tiene un problema de vivienda" porque "hay 8.000 viviendas vacías" que no se "movilizan", en muchos casos, por estar "secuestradas por intereses especulativos". A su juicio, la actual ley de vivienda permitiría sacar estas viviendas al mercado. "Eso eliminaría esta derivada del debate, porque interesadamente se mezclan temas: la necesidad de viviendas y estos terrenos", afirmó el edil.

También aspiran a que se pueda prescindir de cualquier tipo de edificación en "Un pulmón para el Solarón". "Llevamos casi cinco años de reivindicación para que estos terrenos sean un parque y no queremos que se construya en ninguna parte", señaló Cristina Corominas, unas de las portavoces del grupo, que explica que, por la estructura de ambas parcelas, "muy estrechas", cualquier edificación supondría restar espacio a la zona verde. "Tienen que adecentar los terrenos (de Moreda) cuanto antes; se aprobó en Pleno hace dos años", añadió la organizadora.

Árboles autóctonos

Con una presencia mayoritariamente familiar, la jornada no fue tan simbólica como se esperaba: se plantaron más de 40 árboles donados por el vivero que el Principado tiene en Grado. Se escogieron cuatro especies, todas autóctonas: castaño, roble, abedul y arce. La mayoría de niños participantes se trajeron de casa los rastrillos y cubos que suelen usar en la playa y que resultaron ser poco efectivos en la tierra dura del Solarón. Los organizadores les prestaron sus palas de hierro para agilizar la tarea. "Todos preferimos una zona verde antes que edificios", señaló Christian Fadrique, de Nuevo Gijón, que animó ayer a que su pequeño, Arián, de dos años y medio, plantase su primer arce. "No hay muchas actividades gratuitas de este tipo en la ciudad", apuntó Ana Isabel Payero, madre del pequeño. "Si se queda como parque lo podremos usar todos", apoyó Laura Morán, otra vecina del mismo barrio.

