Una de las cosas que más me dicen al salir de consulta es: "Madre mía, Estela, pero si hemos estado un montón de tiempo y se me ha pasado volando". Tal cual. A lo que yo respondo: "Es que el mundo beauty da para mucho".

Cada vez más dudas, cada vez más ruido, exceso de información generando confusión. Cada vez más promesas, cada vez más centros, cada vez más "profesionales", cada vez mejores resultados, cada vez más rápidos, y lo mejor de todo (esto es ironía), cada vez más barato. ¿En serio?

Respecto a esto último, mi recomendación no es buscar el mejor precio, sino la mejor opción para ti, porque "nadie da los duros a peseta", como bien decía siempre mi abuela.

Y es que ese "cada vez más de todo" yo creo que va a acabar con nosotros. Por eso la belleza con cabeza es indestructible, y ahora más que nunca tiene todo el sentido del mundo. Porque no importa lo que pase ahí fuera, solo importas tú, y cómo hacer que te veas mejor y te sientas bien. Con esto no quiero decir que nos engañen por todas partes, no. Lo que ocurre es que informar en general es muy complicado. Y por ese motivo se dan tantos malentendidos.

Voy a poner algún ejemplo, que siempre se ve más claro, con alguna pregunta frecuente, a la que no es fácil contestar de forma breve ni general:

–¿Hay que usar tónico? Puedes haber leído que los tónicos no son necesarios, que son un producto de relleno para vender más y que no valen para nada. Y de repente, voy yo y te digo en consulta que tienes que usar un tónico, sí o sí. Al momento saltarán tus alarmas. Normal. Pues bien, en tu caso concreto, será porque el tónico sea el producto que mayor relevancia tenga de toda la rutina, es decir, el que más influye en el resultado. Pero puede ocurrir que en muchos otros casos no se necesite tónico alguno.

–¿Hay que hacer doble limpieza? Cuando la sociedad ya lo tiene tan integrado como lavarse los dientes después de comer, cualquiera dice que no es algo imprescindible.

Pues bien, claro que se puede prescindir de ello. Ahora bien, hay muchos matices que habrá que valorar en cada caso concreto. Cada producto tiene sentido siempre y cuando en esa piel exista la necesidad que lo justifique. Así de sencillo. Por eso es tan importante evaluar cada caso de forma individual y explicar el por qué de las recomendaciones. Y lo mismo ocurre con los diferentes tratamientos. Y lo cierto es que asesorar es de lo más gratificante. Poder volcar los conocimientos para ayudar a las personas a mejorar su aspecto físico es precioso.

La lista de dudas sobre cosméticos es interminable, seguro que te has planteado más de una de estas preguntas: ¿Cuándo hay que aplicar las cremas de día y de noche si se trabaja por la noche? ¿Tengo que limpiarme la piel por las mañanas si está limpia? ¿Cuánto hay que esperar entre la aplicación de los productos? ¿Tengo que aplicar protección solar en la oficina? ¿Qué suplementos son mejor para la piel? ¿Cuál es la mejor forma para aplicar la crema en el cuello? ¿Cómo debe aplicarse un producto en el contorno de los ojos? ¿Puedo usar el protector solar de mi hijo? ¿Funcionan todas esas "maquinitas" para cuidarse la piel en casa?… Interminable.

Y si con los cosméticos surgen dudas, con los tratamientos ya ni hablamos. Ainsss… todos esos tratamientos maravillosos, de belleza y medicina estética. Tantos que no se sabe por dónde empezar. Y suenan tan bien, tan apetecibles: radiofrecuencias, inductores de colágeno, neuromoduladores, rellenos, láser, peelings, electroestimulación… ¿Por dónde empezar? ¿Cuál elegir? ¿Cómo combinarlos? ¿Es pronto para empezar? ¿Soy demasiado mayor para eso? ¿Realmente lo necesito?

¿Cuánto dura el efecto? ¿Pueden combinarse los tratamientos de belleza con los de medicina estética? ¿Se pueden eliminar los poros?… Interminable.

Termino el artículo con la misma frase que lo empezaba: “El mundo beauty da para mucho”, ¿no crees? Y feliz de saber lo útil que resulta mi labor de asesoría y consejo, así como de tantos/as otros/as profesionales de mi sector.

