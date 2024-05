La colaboración ciudadana, clave en el incendio de un portal de Gijón: "Vaciamos varios extintores"

Los vecinos de las seis viviendas del edificio número 10 de la calle María Dolores de Pumarín se aferran, al menos, a no tener que haber lamentado daños personales. Un incendio fortuito, que por ahora se achaca a un cortocircuito en el cuadro eléctrico, acabó por calcinar el portal de acceso, completamente inservible, y ha estropeado los rellanos de las tres alturas del bloque. Que el incidente se haya saldado sin heridos graves fue un poco cuestión de suerte y, sobre todo, causa de la colaboración ciudadana. "Si no acertamos a venir varios vecinos de otros edificios a vaciar extintores, no sé qué hubiese pasado. Se veía todo humo", reconocía ayer Javier Quiroga, residente de un bloque aledaño al accidentado y que fue uno de los primeros en ayudar a sofocar las llamas. "La otra gran suerte fueron los Bomberos: llegaron muy rápido", agradece.

El aviso del incidente llegó a oídos del 112 a las 20.15 horas y desplazó a varias dotaciones de bomberos y agentes policiales a la zona en cuestión de minutos. Para entonces, varios vecinos como Quiroga ya se encontraban en la zona y habían vaciado los extintores de sus respectivos rellanos. El humo, dicen, se dejaba notar en toda la calle. A Quiroga, de hecho, y viviendo a varios metros del portal afectado, le entró el humo en casa al abrir la ventana, entiende, a través del patio de luces.

Según explicaron conocidos de algunos residentes del inmueble, la Policía Nacional estuvo ayer a primera hora en el edificio inspeccionando el entorno y permitió acceder a quienes quisieran recoger alguna pertenencia. De hecho, su mensaje ayer fue optimista. "Han dicho que, si el cableado de las viviendas no está afectado, pueden instalar un generador y ponerlo todo a funcionar en cuestión de días", explicaron desde el entorno de uno de los propietarios.

La colaboración ciudadana, clave en el incendio de un portal de Pumarín. / S. F. Lombardía

Por ahora, añaden, no tiene sentido que los vecinos regresen a sus casas, porque no hay luz y, en general, el edificio sí precisa de una puesta a punto: al menos en la primera planta, el humo ha ennegrecido el parqué del suelo y todas las puertas hasta la tercera planta parecen estar calcinadas. Los acabados de este edificio, que data del año 2006, no obstante, han podido evitar una desgracia menor: ni siquiera en la primera planta las llamas llegaron a colarse como tal en las casas. "Las puertas estarán para tirar, pero hicieron su trabajo", señalaron estos conocidos.

Desde el Ayuntamiento explican que las causas del fuego se desconocen por ahora pero que el foco se originó "en la centralización de contadores eléctricos situada en el rellano de la planta baja", un rincón que ayer era directamente un hueco vacío, sin ni siquiera escombros. El fuego afectó también al techo de este rellano, desde el que ahora cuelgan restos de cables y tuberías. Las escaleras hasta la última planta, antes blancas y marmóreas, están completamente negras, y parte del revoco de las paredes, sobre todo hasta la segunda planta, está hecho pedazos por el suelo. Unos daños materiales que podrían haber causado una desgracia mayor y que se quedaron en el desalojo de varios inquilinos por inhalación de humo, pero todos leves, y con toda la comunidad reubicada por ahora en casas de familiares y hoteles.