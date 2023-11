Hablar de seguridad

Con la seguridad ciudadana, suele ocurrir como con Santa Bárbara: es frecuente invocarla cuando truena. Por eso, para afrontar con un mínimo de seriedad este debate no conviene caer ni en extremismos, ni en alarmismos. Gijón es una ciudad con bajos índices de delincuencia, según reflejan año tras año los datos oficiales. Pero eso no implica que no sea necesario un refuerzo de la vigilancia policial en determinados lugares y a determinadas horas, y una mayor comunicación de los agentes con los gestores del ocio nocturno. Aún así, eso no implicará el final de las desgracias porque algunos seres humanos nunca serán merecedores de esa consideración ni aquí ni en ningún otro lugar. Combatir el mal es un empeño que nunca terminará.