Tenía pensado escribir sobre el Mundial 2030 y las condiciones FIFA para ser sede, pero parece caso resuelto y ya no da para un artículo entero, así que aprovecho para escribir, además, sobre otros temas de actualidad. Lo del Mundial sería extender un cheque en blanco económico y social. Las condiciones que publicó este periódico, se resumen en "sumisión total", aceptarlas sería poner la Comunidad, la ciudad y todas sus instituciones a disposición de la FIFA antes y después del mundial, también aceptar condiciones dudosamente legales, para constreñir derechos. Afortunadamente no se ha firmado la rendición. El retorno económico es dudoso, estos grandes eventos han dejado de ser rentables y las ciudades organizadoras soportan déficits importantes. Desde Inglaterra 64, solo el mundial de Rusia, poco fiable, ha sido rentable, el resto, presentan pérdidas importantes. Queda saber qué va a pasar con el Sporting, la propiedad dice que no cambiará nada, pero la duda es grande.

Otro tema, varios amigos, de los de las banderas al viento, me piden sobre el "caso Koldo", la opinión que no me pidieron sobre otros anteriores. Sobre corrupción, mi opinión no depende, como la suya, del color del corrupto, la policía tiene que investigar sin intromisiones políticas o mediáticas ni complacencias judiciales y encontrar a los culpables, luego hay que juzgarlos y aplicarles la ley como no se ha hecho en todos los casos. Por mi parte les pediría que fueran consecuentes, no pueden condenar a Sánchez quienes ignoran a M. Rajoy. En cuanto a Ábalos, que de momento no está imputado, creo que debería explicar las excesivas responsabilidades que dio a Koldo y luego irse. Sánchez tiene que cumplir su "caiga quien caiga", empezando por aclarar si el cese de Ábalos como ministro fue por esta causa y qué medidas tomó.

Más temas. El recibimiento en Génova, tras las elecciones gallegas, me recordó a esos clubes de Segunda B, que pierden por goleada un partido de copa contra el Madrid o el Barcelona, y marcan en el último minuto, quedarán eliminados y seguirán en Segunda B, pero por una vez que pueden celebrar un gol, lo hacen por todo lo alto. Los resultados de Galicia ni fueron un plebiscito ni significan, como dice Ayuso, siempre plus ultra, la desaparición del PSOE. El "abrazo" Feijóo vs Ayuso, hizo temblar a los seguidores de Feijóo. En poco más de un mes hay elecciones en Euskadi, entonces, con unos previsibles resultados contrarios, no dirán lo mismo que ahora, su falta de argumentos les instala en constantes contradicciones y tienen que acomodar sus opiniones a la dirección del viento.

El "caso Koldo", es oxígeno para el PP, da un descanso a la amnistía, ya muy manida, consigue que pase desapercibido el inicio del juicio por el caso Perla Negra, doce acusados y 23 millones en Castilla León, y les permite hacer el mayor ruido posible, disparando a diestro, siniestro y por elevación, salpicando a Sánchez y la cúpula del PSOE al margen del resultado de las investigaciones, sabedores de que la difamación deja huella.

Para acabar, los resultados de Galicia no son extrapolables a otras comunidades, pero Sumar, Podemos, y la izquierda en general, o comparten pilas o se van al carajo.