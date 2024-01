La planta de compostaje que Cogersa tiene previsto construir en una parcela próxima a Soto de Llanera, en Pruvia, ha conseguido unir a buena parte de los vecinos de la urbanización y del resto de la parroquia. Así lo han manifestado el presidente de la Asociación de Vecinos, Manuel Valcárcel, junto a otros miembros del colectivo. "A todas las reivindicaciones que tenemos desde hace ya mucho tiempo, ahora nos hemos encontrado con un problema sobrevenido con el que no contábamos", afirma. Las nuevas instalaciones se situarían en una parcela, de titularidad municipal, que considera que es "el peor punto donde se puede levantar". Es por eso que desde el colectivo se comprometen a "buscar en consenso una nueva ubicación, si es realmente necesario traer la planta a la parroquia".

Santiago Pérez, que forma parte de la Asociación de Vecinos de Pruvia desde hace cuarenta años, afirma que "lo que nos molesta es que no hayan contado con el pueblo. Está hecho a las espaldas totalmente y nadie se ha molestado en ofrecernos ninguna información al respecto".

Los vecinos de la parroquia llanerense indican que "no entendemos la razón de esa parcela". Y es que tan solo a nueve metros de donde se pretende llevar a cabo el proyecto hay una vivienda particular. Además, añaden, en el terreno hay una fuente pública y vegetación autóctona como carbayos o castaños. Los vecinos consideran que "es el peor punto para hacerlo, al pie de una zona residencial, al lado de una zona rural y en la puerta de atrás de un colegio". Esto implica, además de una desvalorización de las parcelas y viviendas de los vecinos de la urbanización de Soto, "los problemas que lleva implícitos una construcción de esas características, como malos olores, bichos y el tránsito de los camiones en una vía que no es precisamente ancha".

Valcárcel asegura que "si esto sigue adelante, habrá que valorar qué medidas se toman, pero, desde luego, no nos vamos a quedar de brazos cruzados mientras nos plantan un vertedero a la puerta de casa".

Por otro lado, la Asociación de Vecinos hace referencia a dos reivindicaciones históricas que continúan en el aire. La primera de ellas es la peligrosidad de la carretera general que atraviesa el pueblo. "Ya hace muchos años que venimos reclamando una actuación al respecto", señala el presidente del colectivo. "Es una vía que no tiene aceras y la iluminación es muy pobre, lo que supone un verdadero peligro para los transeúntes". Tanto es así, que ya ha habido varios atropellos mortales en la zona. "El propio Plan Director de Infraestructuras ya recogía en su día los problemas de esta carretera, pero a la hora de la verdad, no se ejecuta", señala.

Valcárcel explica que "ya perdió la finalidad que tenía cuando estaba catalogada como carretera nacional". Actualmente, es de uso local, con destino y origen en la propia parroquia, para la gente que se desplaza a estudiar o trabajar. "La solución pasa por convertirla en travesía, porque ahora mismo tiene una estructura de vía urbana más que de carretera general".

Finalmente, los vecinos claman por un servicio de saneamiento actualizado y de calidad. Aseguran que "más de la mitad de las casas que conforman la parroquia no tienen saneamiento, o que se traduce en pozos negros por todas partes, vertidos e insalubridad". Desde que el Principado ejecutara el colector principal hace ya 20 años, "se van haciendo cosas a parches". De hecho, lo último que se arregló fue "la red correspondiente a un bloque de edificios en la zona del Ferrero hace ya seis años", recuerdan. Eso sí, "pagamos impuestos por un servicio que no estamos recibiendo", concluyen.