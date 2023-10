Sacarse el permiso de conducir es para muchos todo un sueño hecho realidad. La libertad de poder desplazarnos en nuestro vehículo cuando se nos antoje es el principal reclamo para muchos jóvenes que deciden dar este paso adelante y pasar la prueba teórica y práctica para obtener la licencia de tipo B.

En España, al cumplir 18 años se abre un nuevo mundo para los jóvenes. La adolescencia da paso a la etapa adulta y con ella a tomar decisiones como la de, precisamente, sacarse el permiso de conducir.

Cambios en 2024

Pero ahora, Los jóvenes de 16 años están de suerte: desde el año que viene podrán sacarse un nuevo carnet de conducir, cumpliendo unos requisitos que te contaremos a continuación. En nuestro país tan sólo existían dos permisos que podían obtenerse con menos de 18 años (el AM y el A1) y desde 2024 el siguiente carnet también estará disponible. Se trata del carnet B1 que, si no conoces, te permite conducir cuadriciclos, triciclos o quads de hasta 400 kg de peso y con una potencia máxima de 15 kW, lo que se traduce en una velocidad no superior a 60 km/h.

Este nuevo carnet tendrá una validez de tres años después de los cuales podrás obtener el carnet B antes mencionado. Sin embargo, si eres mayor de edad y te sacaste el carnet de conducir o permiso B después de 2013, podrás ver que el permiso B1 aparece reflejado en la parte posterior, ya que es el formato europeo de carnet de conducir. En nuestro país cuando hablamos de carnet de conducir solemos referirnos al permiso B, que te permite conducir automóviles (cuya masa máxima autorizada no exceda los 3.500 kg y que no tengan más de 9 plazas contando con el conductor).

No es el único vehículo para los de 16

Los jóvenes de 16 años también pueden conducir otro tipo de vehículos. Uno de ellos es el permiso de motocicleta. Tal y como explican desde la Dirección General de Tráfico (DGT), dependiendo de las características de la motocicleta que vayas a conducir será preciso estar en disposición de un tipo de permiso concreto:

El permiso de conducir de la clase A1: autoriza para conducir motocicletas con una cilindrada máxima de 125 cm3, una potencia máxima de 11 kW y una relación potencia/peso máxima de 0.1 kW/Kg. La edad mínima para obtenerlo será de 16 años.

autoriza para conducir motocicletas con una cilindrada máxima de 125 cm3, una potencia máxima de 11 kW y una relación potencia/peso máxima de 0.1 kW/Kg. La edad mínima para obtenerlo será de 16 años. El permiso de conducción de la clase A2: autoriza para conducir motocicletas con una potencia máxima de 35 kW y una relación potencia/ peso máxima de 0.2 kW/Kg y no derivadas de un vehículo con más del doble de su potencia. La edad mínima para su obtención será de 18 años.

autoriza para conducir motocicletas con una potencia máxima de 35 kW y una relación potencia/ peso máxima de 0.2 kW/Kg y no derivadas de un vehículo con más del doble de su potencia. La edad mínima para su obtención será de 18 años. El permiso de conducción de la clase A: autoriza para conducir motocicletas sin limitación alguna. La edad mínima para su obtención es de 20 años cumplidos. El permiso de la clase A sólo podrá expedirse a conductores que ya sean titulares de un permiso en vigor de la clase A2 con, al menos, dos años de antigüedad. No obstante, las personas que estén en posesión del permiso de la clase B en vigor, con una antigüedad superior a tres años, podrán conducir dentro del territorio nacional las motocicletas cuya conducción autoriza el permiso de la clase A1.

Obtener el permiso de conducción de la clase A2 implica la concesión del de la clase A1 y AM. Para obtener el permiso de conducción de la clase A2 a partir del permiso de la clase A1 hay que contar con una experiencia mínima de dos años en la conducción de motocicletas de la clase A1 y superar la prueba de control de aptitudes y comportamientos, aunque dicha prueba puede sustituirse por una formación específica.

Otros vehículos

Para conducir vehículos especiales agrícolas autopropulsados y sus conjuntos cuya masa o dimensiones máximas autorizadas no excedan de los límites establecidos para los vehículos ordinarios o cuya velocidad máxima por construcción no exceda de 45 km/h.

El periodo de vigencia es de 10 años hasta los 65 años de edad y a partir de esa edad, la renovación se realiza cada 5 años.

Requisitos: