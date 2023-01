"No me presentaré a la reelección en mayo, siempre dije que estaría ocho años"

José Víctor Rodríguez no repetirá como candidato socialista a la Alcaldía del Ayuntamiento de Cangas del Narcea en las elecciones de mayo. El todavía regidor se presentó por primera vez a los comicios en 2015 y llegó a la presidencia del Ayuntamiento con el apoyo de IU y del que era el único concejal de Foro. En las elecciones de 2019, Rodríguez volvió a contar con el apoyo de IU para asumir la Alcaldía. Han sido dos mandatos de los que hace un buen balance y tras los que tiene previsto volver a su profesión de abogado.

–¿Va ser el candidato del PSOE en las siguientes elecciones?

–No.

–¿Por qué?

–En marzo del año pasado avancé por primera vez que no me presentaría y a la asamblea se lo comuniqué a principios de diciembre. Siempre dije que estaría ocho años y lo voy a cumplir.

–¿Ya hay sustituto?

–El proceso se abre ahora. Entre este mes y el que viene, el PSOE cangués tendrá su candidato y su lista completa para las elecciones. Como siempre, será el mejor equipo, compuesto tanto de gente que tenemos en la agrupación como de colaboradores habituales. Pero es un proceso del que me voy a mantener al margen siempre.

–¿Qué perspectivas de futuro tiene tras la política?

–Tengo mi labor profesional. Hace ocho años me dedicaba al cien por cien al ejercicio a la abogacía y la previsión es que en junio me vuelva a dedicar a ello.

–¿Qué balance realiza?

–El mayor problema cuando llegamos aquí fue la deuda y la dejamos a cero hace dos semanas. Hemos tenido que pagar 9,8 millones de euros de deuda bancaria y eso lastra mucho. A eso hay que sumar las explosiones de las fiestas del Carmen y los más de 900.000 euros de la nave que el PP construyó en Tebongo. Eso, con los 800 kilómetros de carreteras que hay y la falta de mantenimiento de los últimos 20 años, no dio para más de lo que hicimos. Este año, haciendo un esfuerzo muy grande, se pudieron arreglar cinco viales. Esa inversión debe ser de unos 700.000 euros.

–La cifra de la deuda no coincide con la que da el PP, que asegura que dejó el Ayuntamiento con 5,9 millones de deuda en 2015.

–Yo sé a lo que me enfrenté cuando llegué, a casi diez millones de euros de deuda. Esos son datos del Ministerio, yo no me los invento.

–La oposición también asegura que el Ayuntamiento tiene tres millones en facturas pendientes y que en diciembre ha pedido un crédito de un millón.

–Este crédito no es deuda. Cuando tienes una empresa, tienes una póliza, que es un dinero del que puedes disponer en caso de que un proveedor no te pague. Nosotros pedimos un millón de euros a un banco para que si el Principado se retrasa en alguno de los pagos nosotros podamos pagar igual. El problema que tenemos aquí es de gestión de facturas. Todo el trámite electrónico es horrible y en Intervención y Tesorería tuvimos bajas y se retrasó mucho. Además no tuvimos interventor hasta septiembre. ¿Hay retraso en los pagos? Sí ¿Por falta de dinero? No. Es por volumen de gestión. Solamente de luz al mes nos entran 2.500 facturas, por decir un servicio básico. No existe una deuda que no se pueda asumir.

–Continúe con el balance.

–En la parte de las infraestructuras que tienen que ver con el Principado estoy muy contento con el eje desde Portiella hasta Onón, hasta Javita y luego hasta Bruelles, Mieldes y Dagüeño, que es muy importante por la carga ganadera de la zona. Queda pendiente de Antrago a Porley, que espero que el Principado comprometa el proyecto y la ejecución. Tenemos confirmado que se hará en dos fases, en 2023 y 2024, de El Cabanal a El Acebo, que también tiene una carga ganadera importante. La obra de la carretera a Besullo espero que se inicie a principios de año. Y aunque la gente me lo discuta, cuando yo llegué a la Alcaldía, la AS-15 no tenía un solo céntimo de euro para arreglos y el mínimo que ha tenido estos años es de un millón por ejercicio para asfaltado. En sanidad, estoy muy contento por las inversiones que hubo en renovación de aparataje y en aumento de la cartera básica de servicios. Obviamente, la puesta en marcha de la UVI móvil. Además, se está en el trabajo previo para la ampliación del hospital en 3.000 metros cuadrados. La asignatura pendiente más grande es poder finalizar de una vez el proyecto de la residencia de mayores. Su retraso viene por el proceso judicial que hubo, en el que los dueños originarios de esas parcelas consideraban que la expropiación no estaba bien hecha y eso acabó en el juzgado. Ahora, ya hemos terminado todos los papeles.

–¿Por qué tuvo presupuestos prorrogados desde 2019?

–Siempre que hubo interventor, tuvimos presupuestos. Ahora tengo interventora desde septiembre y estamos trabajando en los presupuestos de 2023.

–¿Dónde irá la inversión?

–El esfuerzo se hará en carreteras. Estamos estudiando varias y dependiendo del margen que dé Intervención se podrán acometer unas u otras.

–A lo largo del mandato se ha visto que muchos pueblos han asumido ellos mismos el arreglo de sus viales...

–Las sextaferias siempre han funcionado y cuando un pueblo nos pide material se lo damos. Desde el Ayuntamiento es imposible llegar a todo porque tenemos diez personas en Obras para un concejo con 311 pueblos.

–¿Teme que IU rompa el pacto de gobierno por la crisis surgida a raíz de la denuncia realizada a la edil de Agroganadería?

–Todos los matrimonios tienen discusiones. Yo creo que el trabajo que se lleva haciendo hasta ahora es bueno en términos generales hasta donde la disponibilidad presupuestaria siempre dio. Las decisiones que tenga que tomar cada formación son cuestiones internas. Ahora bien, tengo claro que si hubiese pasado en mi partido, a la persona que se hubiese visto en ese procedimiento se le hubiese pedido el acta de concejal.