"No sé qué pasará con la candidatura; cuando llegue a ese puente, decidiré si cruzo el río"

El alcalde de Navia, el socialista Ignacio García Palacios (Gijón, 1946), se resiste a dar un paso atrás en la política activa. Tras 16 años en un gobierno local, y siendo el regidor del concejo más rico del Occidente, a día de hoy no tiene claro todavía qué será de su futuro próximo. «Cuando llegue a ese puente, decidiré si cruzo el río o no», confiesa con una sonrisa. En esta entrevista hace balance de su trabajo y liderazgo. Está satisfecho, si bien admite que urge trabajar pensando en clave comarcal.

–¿Volverá a ser candidato del PSOE a la Alcaldía de Navia?

–Ahora mismo tengo que pensar en los problemas del día a día del Ayuntamiento. Debo pensar en mis obligaciones y trabajar para que mejore la sociedad en el concejo de Navia y en Asturias. Ese es mi objetivo.

–Pero tendrá alguna opinión o planteamiento...

–Las decisiones en ámbitos políticos nunca son personales, siempre son de colectivo. Además, estas decisiones se tienen que tomar cuando corresponde, y en política una semana es un año y dos meses son por lo menos cinco años (risas). Es decir, que los acontecimientos corren de una forma diferente a los calculados en ese periodo tan corto de tiempo para otros ámbitos. Lo vemos a diario en la política nacional y en lo que sucede a nivel internacional. Lo vimos con la guerra de Ucrania. Esto lo digo para que se sepa por qué para mí es una torpeza decir o calcular cuándo se va acabar una obra o lo que va a pasar en el plano político. Entonces, lo dicho, cuando llegue el momento, se decidirá. Yo estoy a disposición del partido. ¿Hay cuestiones personales? Sí, pero yo, en su caso, trataré de congeniar ambas cosas. De momento, en la agrupación socialista de Navia no hay nada decidido.

–En muchos ámbitos se habla de que su sucesor será al actual concejal de Cultura, Gonzalo Asenjo Palmerola.

–Gonzalo Asenjo es el secretario general de la agrupación socialista naviega. Tiene una gran trayectoria y está preparado, como muchos afiliados, para afrontar lo que venga. Si es nuestro secretario, es que tiene nuestra confianza. Además, él, como el resto del equipo de gobierno, ha trabajado este mandato con total interés y esfuerzo; con entusiasmo por Navia. Sin ir más lejos es el artífice de que Navia tenga la programación cultural que tiene, inusual para un concejo rural. Lo dijo el ministro de Cultura y sorprende a los artistas que llegan al concejo.

–¿Qué balance hace de su paso por la política municipal?

–Estoy satisfecho por muchas de las cosas que se han hecho en Navia, tanto en la zona rural como en la urbana. Y en aspectos de calado mayor, como el desarrollo de infraestructuras culturales y deportivas. Fuimos reconocidos como «Villa Europea del Deporte», fuimos Premio Nacional del Deporte y también recogimos la «Escoba de Oro» por la limpieza del municipio. Son solo ejemplos. Y en el ámbito cultural, solo con decir que fuimos la sede del Ministerio de Cultura para organizar un foro, ya se dice todo. Eso quiere decir que Navia es un referente, que tenemos infraestructura para hacer este tipo de actividad. También tengo que decir que Navia tiene 28 parques infantiles y que el de Puerto de Vega recibió un premio nacional. Son satisfacciones que uno se lleva de su tiempo como alcalde. Detrás está siempre todo un equipo de gobierno. Y_estamos orgullos del nuevo estilo que tiene Navia incluso para las relaciones con los vecinos, que han cambiado.

–¿Qué planes tiene ahora su gobierno?

–Seguimos con las mismas ideas: optimizar la relación con las empresas cercanas, buscar acuerdos con ellas y con el tejido comercial y turístico y buscar el entendimiento comarcal. Necesitamos una visión comarcal. El Noroccidente es una comarca que tiene que trabajar unida, si no lo hacemos, perderemos juntos. En Navia podemos tener unas condiciones más confortables por el empleo y los servicios, pero desde luego lo que hay que entender es que el futuro no pasa por el municipio, hay que buscar siempre las sinergias entre todos los concejos y tener proyectos compartidos y comunes. Por eso yo siempre hablo del polo de innovación y formación que creo posible crear aquí, en el Noroccidente. Tendría beneficios comarcales. Tenemos el parabién de la Consejería de Ciencia y Universidad y seguimos insistiendo para que se materialice algo; hay ya dotación presupuestaria. Se trata de unir a la administración y a las empresas cercanas, de contar incluso con el IDEPA como organismo que financie parte del proyecto. Pero necesitamos hacerlo de forma ágil, ahora, con menos burocracia. Para mí no siempre los tiempos pasados fueron los mejores. Ahora soy consciente de que el momento es bueno para Navia, pero eso no significa que tengamos que vivir paralizados; al revés, debemos coger más velocidad e ir buscando nuevos horizontes.

–En la cuenca del Navia exigen la mejora integral de la carretera que comunica El Espín y Grandas de Salime. ¿Qué opina de esta demanda como alcalde?

–La apoyo con todas las fuerzas y sé que es una obra compleja que tiene todos los problemas, pero el desarrollo del territorio del alto Navia solo podrá verse cuando la comunicación sea sencilla y fluida. Es complejo fijar población con esa carretera. Hay que ponerse en el lugar de un vecino de Grandas de Salime.

–¿Qué opina de la irrupción de la España Vaciada en Asturias a través de SOS Occidente?

–En el Occidente elegimos seis diputados que pueden dar una mayoría o quitarla, pero yo creo que ya tenemos la plataforma política que representa los intereses del Occidente. El PSOE representa al Occidente y siempre lo hizo y tiene interés por esta comarca. Eso es una realidad. Que aparezca alguien ahora a decir que va a representar esos intereses que ya están representados me parece que sólo tiene que ver con las libertades y los derechos. Pero eso no impide que la realidad sea la que acabo de plantear, que ya tenemos representantes que luchan por esta zona.

–¿Se implica la juventud en la política?

–La política es obligada por la democracia. Quiero decir que es complicada, pero también es la fórmula para representar los intereses de los ciudadanos. Hay desapego a la política por determinados políticos, pero en política, como en cualquier otro ámbito, hay gente excelente, normal, mala o muy mala. Y se suele destacar más el enfrentamiento que el consenso. Hablan de una catástrofe económica y resulta que en España la política ha logrado que seamos el país que menos inflación tiene de Europa. Pagamos el precio más bajo de kilovatio que cualquier otro estado de Europa y tenemos una nueva ley laboral. Esas cosas parece que no importan, pero un buen insulto en el Congreso genera gran interés y tiene más repercusión. En este sentido, en política a veces se hacen barbaridades y por eso estaría justificado ese desapego.

–¿Qué futuro tiene la comarca, amenazada cada vez más por la despoblación?

–La visión comarcal, que no es un invento, es una realidad que funciona en otros lugares. Todos los ayuntamientos del Noroccidente estamos juntos en un área sanitaria, y también estamos agrupados por grupos de desarrollo para repartir las ayudas europeas. El futuro pasa por aprovechar los recursos naturales que tenemos y hacerlos juntos: la agricultura, por ejemplo. Y me explico: importamos el 89% de lo que consumimos de agricultura, no hay por tanto política de kilómetro 0. Y en sector forestal: solo en Navia se consumen al año tres millones de toneladas de madera, pero aquí no hay silvicultura. Podemos también tener acuicultura. Debemos mirar siempre nuestros recursos: Navia, sin ir más lejos, tiene industrias por sus recursos, Navia debe a los recursos naturales su desarrollo industrial, porque tiene río y, por tanto, agua. El futuro será bueno si somos capaces de aprovechar esto y empujarlo hacia adelante.