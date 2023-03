La asamblea de la agrupación socialista de San Martín de Oscos no ha logrado encontrar un candidato a las elecciones de mayo. Los tres miembros de esta agrupación se reunieron el sábado por la noche para perfilar un líder de lista "pero no pudo ser porque nadie quiere; a ver ahora qué pasa", contó el secretario general del partido y último candidato del PSOE a las municipales, José Jardón.

Jardón no fue optimista, si bien aseguró que "sería una pena" que el partido no se presentara a los próximos comicios "porque el PSOE hizo mucho por este concejo y por esta comarca". Sin embargo, no hay nada decidido ya que, a pesar de que sí encuentran a vecinos para confeccionar una lista, no aparece una persona decidida a liderarla.

En Santa Eulalia de Oscos también siguen a la espera. El actual alcalde, el socialista Víctor Lorido, anunció su retirada de la política por motivos personales. Lorido explicó en su marcha que hay dificultades para encontrar candidato, pero también aseguró que el PSOE sí se presentará a las elecciones en este concejo. Algunas fuentes apuntan al exalcalde socialista y exdirector general de Deportes en el gobierno regional de Foro, Marcos Niño, como futuro candidato.

En todo caso, no hay fecha para la asamblea pese a que la agrupación, como otras con dificultadas en Asturias, no tuvo en cuenta el plazo de la Federación Socialista Asturiana para decidir candidatos: oficialmente el periodo se cerraba el pasado 28 de febrero.

Donde no hubo dudas fue en Grandas de Salime. El actual regidor de este concejo, Eustaquio Revilla (1962), repetirá como candidato del PSOE tras ser el único en presentar candidatura en la asamblea de la agrupación, celebrada el sábado.

Revilla llegó a la Alcaldía por primera vez hace casi veinte años. En el primero de sus cinco mandatos políticos logró el bastón de mando gracias a una moción de censura apoyada por PAS. En el resto, gobernó con mayoría. Bajo su liderazgo, el PSOE ganó las últimas citas electorales con holgura: seis concejales de nueve que tenía la corporación en 2007 y 2011, y cinco concejales de los siete que tiene en la actualidad el Ayuntamiento en 2015 y 2019. "Es difícil encontrar relevo y tenemos proyectos pendientes", señaló.