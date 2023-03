El Camino de Santiago Primitivo sigue al alza, llegando en 2022 a lograr batir su propio récord, con 20.154 peregrinos, según revelan los datos de pernoctaciones registradas en los albergues de Tineo. Se trata de una cifra que incluso aumenta en el registro de la oficina del peregrino de Santiago, donde recogieron la Compostela procedentes de la ruta primitiva más de 22.000 personas. La diferencia en las cifras se explica al tener en cuenta que solo se necesita un mínimo de 100 kilómetros para obtener la acreditación de la peregrinación a la tumba de Santiago Apóstol.

Se trata de unos buenos datos que celebra la asociación de Amigos del Camino de Santiago Astur-Galaico del Interior, que ve en ellos que se ha superado la pandemia y que la ruta despierta un interés creciente. “En 2019, año prepandemia, fueron algo más de 18.000 los peregrinos, así que el año pasado hubo casi 2.000 más”, detalla el presidente de la asociación, Laureano García, que recuerda que también se notó que fue Año Santo prorrogado de 2021. Una ampliación por causa de la pandemia que fue “la segunda vez en la historia que sucede, ya que la primera fuera durante la Guerra Civil, es algo excepcional”, explica García.

No obstante, Laureano García no duda en que el aumento registrado en 2022 continuará incrementándose. Por un lado, apunta a que el número global de peregrinos sigue creciendo con más de 400.000 personas llegadas a Santiago de Compostela en 2022 desde las diferentes rutas jacobeas, según las cifras recogidas en la oficina del peregrino. Un dato que podría ser aún mayor, puesto que no todos los caminantes acuden a recoger la Compostela. Por otro lado, Laureano García ve que tanto el Camino Primitivo como el del Norte se van a beneficiar del cambio de tendencia que se está dando en la actualidad con respecto a la ruta más famosa, el Camino Francés, que aunque sigue siendo la más transitado ha perdido un 52 por ciento de peregrinos en los últimos años. “Se está abandonando la peregrinación de larga duración y se buscan caminos más cortos como es el caso del Primitivo”, afirma García.

La estadística refleja que el número de extranjeros y nacionales que realizan la peregrinación por el interior de Asturias se está igualando, con un 42 por ciento de personas de fuera de nuestras fronteras y un 57,95 por ciento de españoles. “Habitualmente, eran más los extranjeros, pero con la pandemia se notó el descenso”, matiza García. En cuanto a la comparativa entre hombres y mujeres, también se va equiparando, rompiendo con la mayoritaria presencia de hombres, que son el 52,85 por ciento de los peregrinos que caminaron por el Primitivo el pasado año, frente a 47,15 por ciento de mujeres.

“Estamos satisfechos por el incremento de peregrinos y, sobre todo, por la repercusión que el Camino está teniendo en la sociedad. Que se abran bares, establecimientos o albergues es un premio a la labor que lleva desarrollando la asociación durante 32 años”, destaca su presidente.

En los últimos años, en Tineo han ido surgiendo negocios en torno al Camino. Comienza a haber variedad en la oferta de albergues privados -el último de ellos se inauguró a principios de este mes en Colinas de Arriba- y los negocios tradicionales se actualizan enfocándose al caminante. “Hasta el hogar el pensionista en Tineo da platos combinados y desayunos pensando en los peregrinos. Todo el mundo se va adaptando a la demanda que hay, ya que muchas tardes se pueden ver más peregrinos que vecinos por las calles”, subraya el presidente de la asociación jacobea.

Otro motivo de celebración para la Asociación de Amigos del Camino de Santiago Astur-Galaico del Interior es que este año se cumplen tres décadas de la apertura del primer albergue público en Tineo, una efeméride que en unos meses se conmemorará con una serie de actos.