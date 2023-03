Los colegios Ramón de Campoamor (Navia), Jesús Álvarez Valdés (La Caridad), Valdepares (El Franco), Príncipe de Asturias (Tapia) y el Colegio Rural Agrupado (CRA) Tapia-Castropol (con aulas en Serantes y Figueras) se han quedado sin docente para impartir la asignatura de gallego-asturiano. Esta situación se deriva de las bajas de los dos profesionales que se ocupaban de dar atención a estos cinco centros. La Consejería de Educación se ha comprometido a abrir la bolsa de la asignatura el lunes para buscar los dos docentes necesarios y cubrir las plazas "lo antes posible".

La situación más grave es la de la plaza compartida entre el Jesús Álvarez Valdés y el Príncipe de Asturias, pues el profesional que la ocupaba se dio de baja en Navidad y no se ha podido cubrir en todo el trimestre. La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (Ampa) del colegio de Tapia ha dado la voz de alarma al considerar "indignante" que no se haya solucionado el problema en tres meses. Apuntan a que la causa del problema es que la bolsa de docentes de gallego-asturiano está actualmente agotada, pues todos los profesionales inscritos o están trabajando o ya están jubilados. No comprenden por qué se ha tardado tanto en abrir la bolsa, lo que permitiría el acceso de aquellas personas que han hecho recientemente los cursos de capacitación para impartir la materia. Fuentes de la Consejería de Educación explica que se intentaron otras opciones, como "contratar profesores de otra especialidad que estuvieran habilitados, pero no fue posible porque no había gente con esas características".

El profesional que itinera entre los colegios Ramón de Campoamor, Valdepares y el cra Tapia-Castropol se quedó de baja esta semana. Los profesionales que conocen la situación de esta materia reclaman también la reordenación de las plazas de gallego-asturiano, pues consideran que el reparto actual de los colegios es poco atractivo para los docentes que deben recorrer mucha distancia entre centros, lo que limita el horario lectivo. Otro problema añadido al límite horario es la imposibilidad de cubrir a todo el alumnado, lo que provoca situaciones como la del colegio público de Tapia donde se oferta gallego-asturiano en infantil pero no se imparte en la práctica.