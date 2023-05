Mesa electoral y guardería: una valdesana, de vocal con su hijo de siete meses tras denegársele el permiso por lactancia

La valdesana Gema García no sale de su asombro. Tuvo que presentarse con su bebé, lactante de siete meses, por ser segunda vocal suplente en el colegio electoral de Moanes, en Valdés. "Me pilló todo por sorpresa porque no pensé que tenía que quedarme al ser la segunda suplente", confiesa. El titular alegó sobre la marcha motivos de salud y el primer suplente está exento por motivos laborales. "Esto es así; no hay mucho apoyo", señala la mujer, al tiempo que recuerda que la Junta electoral denegó el permiso por estar al cuidado de un menor lactante.