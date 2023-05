Francisco Javier Vinjoy (1965) ganó las elecciones en Castropol liderando una agrupación independiente, Avante Castropol, que nació tras la ruptura del propio Vinjoy con el PSOE siendo todavía alcalde. Se enfrentó en unas primarias contra el finalmente designado candidato socialista, Arturo Álvarez. Perdió por un voto, pero impugnó el proceso por considerarlo irregular. La dirección del PSOE en Madrid ordenó repetir las primarias, pero Vinjoy, que buscaba que se anulara la candidatura de Arturo Álvarez por no ser legal, se negó. Semanas después creó una agrupación de electores con sus concejales de gobierno y otras personas afines. Licenciado en Pedagogía y Ciencias de la Educación, este profesor en excedencia cree que en estas elecciones municipales "quien habló fue el pueblo de Castropol". Pese a ganar las elecciones (cinco concejales), para gobernar necesitará apoyos o del PP (tres ediles) o del PSOE (tres concejales).

-¿Esperaba el resultado?

-Estamos muy satisfechos, porque ha sido un resultado histórico para este concejo. Hay que tener en cuenta que en Castropol gobierna el PSOE desde 1983, con lo cual no está mal decir que esto ha sido un hito. La gente nos ha apoyado. Partíamos de una situación de incertidumbre, porque éramos algo nuevo, aunque es cierto que parte de la candidatura la integraban los miembros del gobierno saliente. En todo caso, siempre sentimos el apoyo de la gente y eso nos dio y nos da energía. Yo milité en el PSOE muchos años, participé activamente en muchas campañas y nunca vi en los mítines a cien personas como había en los encuentros que organizamos con Avante.

-¿Qué cree que ha sido decisivo para ganar las elecciones?

-La calidez de las personas con las que trabajo y forman la candidatura. Somos todos de aquí, conocemos este concejo y a sus vecinos. Además, la gente nos conocía a nosotros porque, como dije antes, una buena parte gobernó conmigo. Castropol sabe que vivimos cuatro años duros, pandemia mediante, y aún así fuimos capaces de hacer cosas. Sólo en subvenciones logramos más de 1,5 millones de euros. En ese sentido, creo que mi gobierno hizo un gran trabajo, pero no sé por qué la agrupación socialista fue tan beligerante con nosotros.

-¿Cómo explica usted el origen de esa beligerancia?

-Todo cambió cuando se renovaron los cargos de la agrupación. El gobierno empezó a sentir la hostilidad. Todo tomó un nuevo rumbo y la agrupación no nos apoyaba en nada, al revés. Con la nueva ejecutiva no se siguió el rumbo de siempre del socialismo castropolense, sino que había intereses personales, gente atrincherada para montar un proyecto personal de espaldas a los ciudadanos y así les ha ido.

-¿Ha recibido la felicitación del candidato del PSOE?

-No, pero sí me han llamado excompañeros de la agrupación socialista de Castropol, miembros de la Federación Socialista Asturiana (FSA) e incluso el diputado del PP Álvaro Queipo. Además, me han felicitado muchos vecinos y eso es lo más importante. La gente de Castropol parece contenta.

-No tiene mayoría para gobernar y necesitará apoyos...

-Yo presentaré mi candidatura a la investidura. Nuestro equipo tiene ahora un planteamiento, que es hablar con el resto de fuerzas con representación en el Ayuntamiento. Queremos conocer cuál es su propuesta programática y qué apoyos podemos tener.

-¿No renuncia a pactar con el PP?

-No descarto nada. Esta agrupación tiene una meta, que es hacer prosperar a Castropol. Nuestra base está clara.

-Defienda su investidura.

-Queremos dar continuidad a lo hecho hasta ahora, seguir mejorando carreteras y caminos, invertir en bienestar, promover viviendas sociales, seguir desarrollando propuestas culturales y deportivas, apostar por los espacios públicos, abrir las escuelas antiguas a las asociaciones... El listado es largo. Los castropolenses saben de nuestro hacer en el pasado y de nuestras intenciones futuras.

-Se fue del PSOE voluntariamente. ¿Está desencantado?

-Yo no me fui del PSOE por las siglas ni por estar en desacuerdo con una ideología. Me fui por otros motivos y no me gusta mucho recordar todo lo que pasó.

-Explíquelo.

-Se presentó una candidatura de espaldas a la ciudadanía y con métodos cuestionables. No se cumplieron los estatutos. Y ahora según lo estoy contando pienso que me parece alucinante que todo esto no se recondujera antes. Yo lo que creo es que si vas unas elecciones primarias y tu candidatura no cumple, no se puede volver a repetir el proceso con la misma. Por eso ya decidí irme y no volver a las elecciones, porque fallaron los mecanismos de control y se debió anular esa candidatura sin más y no proponer otras primarias. No sé si esto se permite porque es una zona rural y pequeña. Es que es antidemocrático. Creo que no se admitiría en una agrupación socialista de un lugar con más poder, como una ciudad. Lo que siempre pedí es que se anulara esa candidatur,a porque quien tuvo que controlar no controló.

-¿Volvería repetir esta experiencia?

-Hacer lo que hice era una necesidad.