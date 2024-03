"Asociacionismo y relevo generacional" para asegurar el futuro del Occidente

Quitarse los complejos y apostar por un Occidente competitivo. Esta fue una de las conclusiones que empresarios del occidente asturiano compartieron el pasado martes en un encuentro celebrado en el Casino de Navia y organizado por LA NUEVA ESPAÑA con un objetivo: poner de relieve el potencial empresarial de la zona.

El acto, conducido por María José Iglesias, responsable del Club Prensa Asturiana, contó con la participación de Paloma García, directora de energía y recuperación de Ence Navia; Javier Suárez, director de fábrica de Reny Picot; Joel García, gerente de CGS Asfaltos y Obra Civil; Daniel Iglesias, gerente de Funerarias del Occidente; Ana Isabel Fernández, alcaldesa de Navia; Daniel Escapa, responsable de calidad de la IGP Ternera Asturiana; Miguel González Lastra, gerente de Asata; José Ramón González, director de zona de Caja Rural, e Ignacio del Río, gerente de Asturagua.

Hacer de Navia una locomotora empresarial en el Occidente es una de las apuestas de destacadas compañías de la zona. Todo ello sin descuidar, en el caso del urbanismo, "el legado. Los municipios, con la debacle de 2008 se han olvidado de que hay mecanismos urbanos a los que se puede recurrir para tener más suelo, construir otro tipo de viviendas... nos hemos olvidado de eso y hay mucho desarrollo económico en juego relacionado con el sector urbanístico. Pero por miedo a lo que ha ocurrido en otros años hay proyectos que no se llevan a cabo", señaló Joel García.

Si hay un sector de garantía en el occidente asturiano es el hídrico. Un recurso que desde Asturagua llaman a preservar por parte de los ayuntamientos. "Los periodos de sequía son cada vez más acusados y para conservar ese recurso es fundamental mantener las infraestructuras vivas, renovadas y actualizadas de manera constante", subrayó Ignacio del Río.

"Estamos abandonando el sector primario: una problemática común a otros países europeos"

Preservar recursos, asegurar el legado y hacer énfasis en la formación, uno de los pilares que los empresarios consideran "vital" para consolidar el futuro del Occidente. Es el caso de Asata, la organización representativa de la Economía Social asturiana y que cuenta con una oficina en Vegadeo. Un punto desde el que pretenden "impulsar la economía azul, circular, economía de los cuidados y el emprendimiento. Además, no se puede dejar de lado el relevo generacional en las empresas, ya que tan importante es crear proyectos como asegurar la pervivencia de las que están, sin que la falta de relevo en las familias sea un problema", añadió José Ramón González, gerente de Asata.

En la línea de reforzar la formación, Paloma García, directora de energía y recuperación de Ence Navia, recordó la necesidad que observan en la biofábrica de contar con "perfiles de Formación Profesional superior en Química o Robótica. Nos cuesta encontrar gente con esa formación en la zona y es importante potenciar la formación para aprovechar ese elemento diferenciador que es el factor humano para ser competitivos en el terreno", expuso.

Y es que si algo notan en las fábricas del Occidente es la falta de cualificación en el desarrollo rural y la necesidad de atraer y retener talento. "Estamos abandonando el sector primario, una problemática que no solo afecta a España sino que también notan en Francia y demás países europeos. Además, es imprescindible atraer y mantener a gente con talento en el Occidente. Es clave para el futuro de la zona", apuntó Javier Suárez, director de fábrica de Reny Picot.

A pesar de las piedras que aún hay en el camino, los empresarios no dudan en destacar la capacidad de las "grandes empresas tractoras que hay en el Occidente. Gracias a ese tejido empresarial fuerte es posible construir un futuro prometedor para el Occidente", destacó González.

Uno de esos puntos de apoyo en los que confía el Occidente es el ganadero. Un sector que "lleva años luchando contra un escenario complicado por el precio de los piensos, de la energía, de la falta de relevo generacional y de la competencia de fuera pero que tiene una musculatura entrenada", indicó Daniel Escapa, responsable de calidad de la IGP Ternera Asturiana, quien además recalcó la necesidad de "crecer protegiendo el territorio".

"Es una zona que necesita profesionales con formación en química y robótica"

La despoblación fue también otro de los temas de debate y una problemática común a gran parte de la Asturias rural. Algo que también notan en el Occidente y que "hace difícil seguir adelante. Notamos la bajada de la población, un hecho importante que hace que cualquier sector se resienta. No obstante, contamos con las empresas tractoras que decidieron apostar por la zona para asegurar el futuro", contó Daniel Iglesias, gerente de Funerarias del Occidente, quien aprovechó para poner el foco en la necesidad de "acompasar las velocidades de las empresas con la Administración, que esta sea capaz de dar una respuesta rápida a nuestras iniciativas, solicitud de licencias...".

Las mejoras en las comunicaciones y contar con una población migrante formada son otra de las demandas del tejido empresarial del Occidente. "Aquí, sin coche estás muy limitado, no hay transporte público, no podemos desplazarnos entre las villas. No hay alternativa al coche. Además, hay que abordar el tema de la inmigración. Muchos se dedican al sector agrícola, a los cuidados y no les prestamos la atención en cuanto a formación por nuestras rigideces", destacó Miguel González Lastra, gerente de Asata.

Si hay un factor que está marcando el presente y el futuro de las empresas ese es la digitalización. Un puente para facilitar la relación entre las compañías y los clientes y "un camino que deben recorrer las empresas del Occidente. En nuestro caso, que trabajamos en el sector del agua, es una forma de estar más cerca del consumidor, porque no puedes tener a un operario recogiendo datos cada segundo. Hay que tender a aplicar esa dinámica", señaló el gerente de Asturagua.

Otras de las claves para el desarrollo del occidente asturiano es impulsar el carácter asociativo con la pequeña y mediana empresa para que también pueda disfrutar de las bondades de los avances tecnológicos. "Hay que fomentar vínculos asociativos entre pymes de cara a las nuevas tecnologías. Aunando esfuerzos y compartiendo información se podría disponer de mejoras que una empresa por sí sola no podría implantar. Ese asociacionismo se echa en falta en el Occidente y nos daría buenos resultados", explicó José Ramón González, director de zona de Caja Rural.

En esa unión para hacer fuerza también coincidió Daniel Iglesias. Una forma de trabajo que en el caso de Funerarias del Occidente llevan aplicando desde sus inicios en 1989. "Hay que implantar el asociacionismo porque en el sector primario la propiedad no debe pesar. Es mucho más útil compartir y optimizar recursos para obtener mejores resultados y para ello es necesario un cambio de mentalidad. Es más un tema cultural", indicó Iglesias.

"El futuro del Occidente pasa por que los políticos apoyen a las empresas tractoras"

Formación, asociacionismo, facilidades por parte de la Administración, mejora en las comunicaciones son algunas de las demandas de un tejido empresarial que lleva décadas apostando por el Occidente como centro de operaciones o germen de sus proyectos y que a pesar de los obstáculos, confía en el potencial de la zona y en un futuro al que miran con optimismo. "El futuro del Occidente pasa por que los agentes políticos apoyen a las empresas tractoras de la zona y por agilizar los trámites administrativos porque el occidente puede ir mejor", explicó Joel García.

A esos deseos de mejoría se sumó también Ignacio del Río, que confía en que en el futuro "todas las industrias de aquí sean aún mejores, con más capacidad de negocio y generación de ingresos. En nuestro sector además, queremos tener los recursos hídricos protegidos, llegar a más sitios con garantía y estar más próximos a los consumidores. En Asturias tenemos un recurso muy bueno y hay que aprovecharlo y cuidarlo".

Si de algo parecen entender en el occidente asturiano es de resiliencia, valor al que a apela José Ramón González con un pronóstico optimista. "La necesidad agudiza el ingenio, hemos salido de todas las crisis y por eso soy optimista. Las empresas tractoras van bien, pero ojalá hubiera más gente formada. Es algo fundamental para las empresas. Si estas van bien, todo irá bien", señaló el director de zona de Caja Rural.

No hay futuro sin factor humano y, por ello, los empresarios consideran vital que el Occidente "no tenga nada que envidiar al centro de Asturias. Debemos ofrecer una educación pública de calidad a nuestros hijos, que no desmerezca de la de los centros que hay en Oviedo o Gijón y que haga que las futuras generaciones tengan las mismas oportunidades de permanecer aquí", expuso el gerente de Asata, quien animó a los ayuntamientos a "pensar en sentido de comarca, no solo de Consistorio".

Unas nuevas generaciones que deberán armarse de "ilusión, ganas y formación para llegar lejos. Además, hay que quitarse complejos porque desde aquí se puede competir", insistió Javier Suárez, director de fábrica de Reny Picot.

"No hay paraíso empresarial si no somos capaces de cuidar de las personas"

Dinamizar el entorno con iniciativas atractivas, rica oferta cultural, educativa y de servicios es otro de los deseos del tejido empresarial de una zona que quiere invertir la tendencia de la "despoblación. Apostar por un turismo bien gestionado porque es un sector muy potente en el que hay margen para aprovechar todos sus beneficios sin llegar a la masificación y sin repetir errores de otros. Hay mucho por hacer, pero tenemos ilusión, así que los resultados serán prometedores", indicó José Ramón González.

Y es que, según los empresarios, "en Navia recalan muchos proyectos importantes, con futuro, pero que se encuentran con el problema de la vivienda, con la pérdida de población y lo que habría que hacer es consolidar a la gente, reforzar las sinergias entre Administración y entidades sociales y locales. Un punto que ha marcado la diferencia es la autovía, que nos ha acercado al centro, sin embargo, no ha acercado el centro a la autovía. Por eso, habría que plantear iniciativas en colaboración con la asociación de comerciantes para potenciar e impulsar el comercio local", Miguel González Lastra, gerente de Asata.

Crear conciencia y valorar el sector primario es lo que pide Daniel Escapa al futuro de la zona. "Tenemos una materia prima de calidad, con garantías... ahora lo que falta es cuidar el territorio, ofrecer un producto diferente y que el consumidor esté informado y sepa lo que compra", señaló Daniel Escapa, responsable de calidad de la IGP Ternera Asturiana.

Por su parte, Ence imagina un futuro con la sostenibilidad como hoja de ruta. "Con Ence Advanced avanzamos hacia un modelo de negocio que contribuya a la economía circular e impulsamos el mayor respeto al medio ambiente para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Además, estamos inmersos de lleno en la celulosa fluff, un material presente en productos higiénicos y que se hace a partir de eucalipto, con lo que se reducen las emisiones de CO2 y, además, también estamos invirtiendo en la descarbonización y apostando por usar biomasa como combustible", dijo la directora de energía y recuperación de la biofábrica ubicada en Navia.

Otro de los puntos de apoyo en el que los empresarios del Occidente confían para el progreso de la zona es en el binomio público-privado. "Esa colaboración con la Administración es fundamental. Además, debemos contar con unos servicios sociales profesionalizados, para cuidar de la gente, de los mayores y del futuro del Occidente. De poco sirve un paraíso empresarial si no somos capaces de cuidar de lo más preciado que tenemos, que son las personas", subrayó Daniel Iglesias.