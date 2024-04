Figueras se rinde a José Antonio Villar "Tono" por su "compromiso absoluto y desinteresado" por el bien del pueblo

La asociación de mayores Cristo del Buen Viaje, de Figueras, celebró ayer su vigésimo cumpleaños realizando un homenaje a su primera directiva y, en especial, a su primer presidente, aún en el cargo. José Antonio Villar, popularmente conocido como Tono, recibió el aplauso y cariño de los vecinos por trabajar “con absoluto desinterés y generosidad” por el bien del pueblo.

Tono, de 72 años y jubilado de Gondán, tomó la palabra para dar las gracias por todas las muestras de cariño que está recibiendo desde que se dio a conocer su reconocimiento. “Doy las gracias a todos los presentes y no presentes, también a todos los que forman parte de la directiva a día de hoy, porque sin ellos no sería nada. La asociación está en buenas manos de momento y no corre peligro”, señaló Villar, que atraviesa un delicado momento de salud. Arropado por sus compañeros de fatigas y por su mujer, Carmela, recordó también a todas las personas ligadas al colectivo fallecidas a lo largo de estos veinte años y se comprometió a seguir trabajando: “Mientras pueda, aunque sea desde una silla, seguiré formando parte”.

El colectivo, a punto de expedir su carné 1.200, es una institución en la localidad figuerense y en toda la comarca y desarrolla una amplia actividad durante todo el año, desde cursos a viajes. En el acto que ayer abarrotó la casa del mar y sede de la entidad, se recordó todo el trabajo para su puesta en marcha en 2004. También la “pelea” para conseguir el local social, que ayer se quedó pequeño para recibir a las decenas de vecinos que no quisieron perderse el homenaje al figueirense.

Ejerció de maestro de ceremonias el secretario de la entidad, Fernando García, quien comenzó destacando que Cristo del Buen Viaje “es una asociación arraigada y en constante crecimiento”. Recordó el papel de la primera directiva y, sobre todo, de Tono: “Veinte años de presidencia es mérito suficiente para reconocer todo el esfuerzo que hizo con su dedicación entusiasta. A día de hoy sigue pendiente diariamente de todo lo que pasa”. García puso el acento en el “trabajo altruista” del homenajeado, pues “todo lo que hizo y hace es siempre en interés del colectivo e incluso del vecindario; fue una persona disponible siempre para lo que fuese, incluso las cosas más impensables”. Y zanjó: “Estamos orgullosos, reconocemos tu trabajo y agradecemos tu esfuerzo”.

Desde la asociación de festejos tomó la palabra Valentín López. Dijo de Tono que “ante cualquier proyecto por y para el pueblo, siempre estuviste ahí, siempre se puede contar contigo”. Además, subrayó que la “dedicación y compromiso” del homenajeado son “una inspiración para muchas personas que como tú procuran el bien de As Figueiras”. Le siguió en el turno de palabra el presidente de la asociación vecinal As Figueiras, Francisco Martínez, quien agradeció a Tono que “siempre estuviera para todo y fuera bueno con todo el mundo; cualquier cosa que se le pedía la daba y si no la tenía, revolvía para buscarla”.

Desde la Federación de asociación de mayores del Principado intervino Cristina Pérez y, en representación del consistorio, tomó la palabra el Alcalde, Francisco Javier Vinjoy, para aplaudir el “esfuerzo y trabajo de toda tu vida” y, especialmente, los veinte años de asociacionismo. “Cristo del Buen Viaje es una asociación muy importante para el concejo y hacéis un trabajo excepcional contigo a la cabeza”, apuntó el regidor, consciente de que Tono no solo estaba con el colectivo de mayores, sino que siempre estuvo “empujando” en los actos importantes de Figueras con un talante “constructivo y positivo”.

En el acto se le entregaron a Tono diferentes recuerdos, como un diploma de la asociación que preside “en reconocimiento a la labor social desarrollada durante veinte años”.