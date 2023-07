Director: Christopher Nolan

Intérpretes: Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr.

Año: 2023

Estreno: 20/7/23

★★★

En el filme se refieren a él como el Prometeo americano, que es también el título de la monumental biografía sobre el físico recién publicada en castellano. Pero J. Robert Oppenheimer fue más bien un moderno Prometeo. Como en la novela de Mary Shelley, ‘Frankenstein, o el moderno Prometeo’, en la que el científico desafía a Dios y a la naturaleza creando vida humana de un cadáver, el Prometeo mitológico desafío a los dioses robándoles el fuego. La analogía puede ser simple, pero muy directa: Oppenheimer, considerado el padre de la bomba atómica, robó el fuego para crear la arma de destrucción masiva que acabó con una guerra a la vez que generó un sinfín de conflictos más.

Porque la apabullante película de Christopher Nolan, que es, en esencia, un relato de gente hablando aunque filmado en impecable 70 mm –y para ser proyectado también en IMAX, para quienes tengan la suerte de poder verla así–, habla por supuesto de todo el proceso del proyecto Manhattan y los curiosamente mitificados Los Álamos, ese lugar convertido en una especie de pueblo de wéstern en el que Oppenheimer y su equipo llevaron a cabo todos los experimentos y pruebas posibles. Pero arranca en otro momento y vuelve hacia atrás permanentemente, metodología habitual de Nolan desde ‘Memento’. Y ese momento es lo más crudo en el crudo invierno de la Guerra Fría, cuando tras un humillante proceso a puerta cerrada se le negó a Oppenheimer sus credenciales de seguridad al albergarse sospechas de que había filtrado información a los soviéticos.

Un magnífico, torrencial, Cillian Murphy –que fue el sicótico Espantapájaros en el primer Batman de Nolan–, aguanta buena parte del peso del filme mientras el director divaga a veces con imágenes dantescas de explosiones y alucinaciones varias. Se adentra en el sentimiento de culpa de Oppenheimer tras la devastadora deflagración en Hiroshima y Nagasaki, pero no intenta justificar nada. De hecho, uno de los planos más relevantes de la película aparece cuando el físico se entrevista en el despacho oval con el presidente Truman (un visto y no visto de Gary Oldman, el comisario Gordon en los tres filmes ‘batmanianos’). Oppenheimer ‘llora’, en palabras del presidente, y este le dice, seco, áspero, irónico, que el mundo no recordará (mal o bien) a quien construyó la bomba, sino a quien ordenó tirarla sobre las ciudades japonesas, y ese fue Truman.

Apariciones por aquí y por allí de Matt Damon, Kenneth Branagh, Emily Blunt, Florence Pugh, Casey Affleck, Ben Safdie, Josh Harnett, Jason Clarke, Matthew Modine, Rami Malek y, sobre todo, Robert Downey Jr., la pieza clave del tablero de ajedrez en que se convierte el relato, agilizan una trama espesa que Nolan convierte en otro de sus rotundos clímax dramáticos tanto en su conjunto como en momentos puntuales.