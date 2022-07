David Bustamante fue la gran estrella de la segunda edición de La velada del año, el gran evento organizado por Ibai Llanos que tuvo un seguimiento masivo a través de internet. En el ring, el cantante cántabro se enfrentó al youtuber Míster Jagger, con el que solo aguantó dos asaltos. El "triunfito" tuvo que retirarse tras solo dos asaltos. Pese a ello, dejó una buena imagen. Sobre todo a nivel físico. Y es que Bustamante se machacó, casi literalmente, durante cinco semanas para llegar a peso al combate. Esto es lo que hizo para adelgazar cerca de 15 kilos en un mes.

Ha sido el propio David Bustamante quien ha revelado su duro plan de entrenamientos para adelgazar 15 kilos en cinco semanas a través de un vídeo en sus redes sociales. En él se puede ver cómo de duro trabajó junto a su entrenador. Realizó largos entrenamientos de fuerza y de cardio. A eso sumó una dieta personalizada en la que incluyó mucha verdura y proteínas bajas en grasas.

"Es una auténtica proeza solo al alcance de gente comprometida, luchadora y entregada como Bustamante", destacó el entrenador del cantante de San Vicente de la Barquera.

En el combar con Mr. Jagger, Bustamante solo aguantó dos asaltos. La juventud y mayor estatura de su contrincante le pasaron factura y tuvo que abandonar en el segundo asalto. "Siempre es dura la derrota. Lo es y duele. Pero en las derrotas es donde se aprende. Quiero felicitar a mi contrincante y a su equipo por una victoria merecida. No fui capaz de más. Gracias a todos los que me dieron aliento y me creían ganador y aun perdiendo me hicieron saber de su orgullo por el hecho de haberlo intentado. A mi equipo, que ha entregado tanto como yo o más: Siento si he defraudado a alguien. Y para terminar, gracias a los que me queréis y entendéis mi manera de caminar por la vida. Seguro que como yo, no os aburriréis jamás", dedicó a su entorno.