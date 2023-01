Recuperar el espíritu de Podemos

El próximo mes de mayo se cumplirán ocho años desde la llegada de Podemos a las instituciones asturianas.

Aquel Podemos Asturies de 2015 recogió el apoyo de más de cien mil asturianas y asturianos que vieron en el partido una herramienta política que podía mejorar sus vidas y hacer avanzar el país, frente a la degradación del bipartidismo.

Desgaste, acosos y errores propios llevaron a un fuerte descenso en los resultados autonómicos de 2019. Podemos Asturies obtuvo el mayor respaldo de todos los Podemos del Estado, superando el 11% de apoyos, con una FSA que recuperaba una buena parte de los votos perdidos en 2015.

La legislatura que ahora acaba, primer gobierno de Adrián Barbón, ha tenido una producción legislativa demasiado exigua para las necesidades asturianas. Su geometría variable a derecha e izquierda, con un presidente que vende humo con gran altura comercial, acomodó en zona de confort a la FSA, pero trajo pocos resultados palpables para la ciudadanía.

Asturies no puede permitirse parálisis, ni mucho menos retrocesos. Ni en la sanidad pública, atenazada por las carencias de personal; ni en los cuidados, empantanados en la burocracia y la precariedad; ni en la educación pública, lastrada por los millonarios apoyos a los centros privados; ni en la industria, cuya alternativa no puede ser la provisionalidad de grandes multinacionales; ni en la defensa del medio natural, con una contaminación estructural en las grandes ciudades a la que no se pone coto; ni en el sector agroalimentario, con una falta de políticas audaces de emprendimiento que rentabilicen nuestra riqueza natural. Asturies no puede seguir espantando a sus jóvenes por falta de futuro.

Podemos tiene en Asturies una tarea vital para estos próximos cuatro años: consolidar una alternativa que cambie el futuro de Asturies, poniendo de nuevo la política real al servicio de la gente.

Es hora de fortalecerse, trabajar con unidad, superando viejos sectarismos y con el interés general como referente. No caben disputas cuando las personas inscritas en Podemos Asturies ya han hablado y decidido quiénes deben representarnos en la Xunta Xeneral a partir de mayo.

Toca a Sofía Castañón poner esos intereses generales en primer plano y acabar con el ostracismo hacia las compañeras y compañeros que, con Cova Tomé a la cabeza, han recibido el respaldo claro de la mayoría de Podemos en Asturies.

El sectarismo debilita y la unidad fortalece, y ante una próxima campaña dura y difícil, Podemos Asturies no puede permitirse el lujo de despistarse en cuitas internas porque nos jugamos demasiado y el tiempo apremia, hay que llegar a la ciudadanía y hacer visible nuestro papel como alternativa política viable, posible y necesaria. Persistir en la espiral de sanciones no es el camino.

Unidad, generosidad, coordinación y eficacia para ganar y avanzar en conquistas sociales y políticas, eso es lo que nuestra gente espera de Podemos. Lo pequeño, sobra.