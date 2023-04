En qué nos gastamos el dinero

Los porcentajes medios suelen ser cifras de valoración que no distinguen entre unas clases y otras, entre personas de distintas latitudes y en territorios económicos. Las cifras medias dentro de un país generalmente son engañosas, no es lo mismo residir en el norte que en el sur, vivir en una gran urbe o en el campo. Por eso se han de tomar los datos medios con cautela. Aunque algunos no solamente pueden ser llamativos sino también delatores. Un titular de prensa de los últimos días señalaba: "Los hogares españoles tendrán que destinar un 38% de sus ingresos a pagar la hipoteca". Hay otros datos llamativos en una encuesta europea.

Los españoles casi gastamos tanto en bares, restaurantes y hoteles como en comida en casa. Unos datos muy diferentes a los franceses, italianos o alemanes. La media europea se cifra en el 6,6%. Unos datos, los españoles, que casi doblan la media europea. Si en alimentación empleamos un 14,3% de nuestros ingresos, en gastronomía fuera del hogar llegamos al 11,3%. Son cifras de la última encuesta de Eurostat, la Oficina de Estadísticas de la Comisión Europea, publicada el último trimestre de 2022. Somos de los europeos que, con diferencia, más gastamos en bares. Ya sea en las zonas templadas como en las frías. Terrazas y patios de establecimientos de hostelería se ven llenos con dos grados sobre cero o con cuarenta. El "cafelito" mañanero, el aperitivo de mediodía, el café de la merienda, la cañita o el culín, la "última copa", casi todo lo hacemos fuera de casa. Si en España calculamos el gasto en vivienda en la media de la Unión Europea, en torno al 25%, en alimentación casera y hostelería llegamos también a otro 25%, aproximadamente. Datos de los últimos estudios dicen en nuestro favor que estamos en los postreros puestos en cuanto a desperdicios de los alimentos. Y en cuanto a sanidad los españoles invertimos un 5% de nuestro salario, tres décimas más que la media europea, aunque más que los países de la Europa occidental. La educación privada representa un 1,6% en nuestro país, un porcentaje alto respecto a los países de nuestro entorno, que oscilan entre el 0,3 y 0,5 en la zona occidental y el 3,5% de algunos orientales, con la excepción de Finlandia. Es decir, a pesar de que la educación es gratuita en la enseñanza no universitaria, familias españolas optan por colegios privados, al contrario que suecos, fineses, belgas o alemanes que confían más en la escuela pública. En cuanto a transportes, entendiendo la diferencia entre grandes ciudades y poblaciones pequeñas, el gasto es elevado y de media alcanza un 12%; en ocio y cultura gastamos un 8%, en hostelería, incluyendo alcohol y tabaco, llegamos al 11,3% y en muebles, ropa, calzado y electrodomésticos, en conjunto superamos el diez por ciento (10,2%). Según Eurostat, el 2,5% lo empleamos en telecomunicaciones. En gastos sociales, con datos de 2020, no alcanzamos la media continental aunque estamos muy cerca. Si Europa alcanza el 31,7% España llega al 30 % aunque baja un poco en cuanto a prestaciones a la vejez y la sanidad. Gastamos bastante menos en los países occidentales, más desarrollados, pero mucho más que la gran mayoría de los orientales Los datos recogidos por la oficina europea señalan que algunos de estos baremos fueron diferentes durante los muchos meses de pandemia, pero la situación ha variado poco respecto a la época anterior a la del covid-19. Hubo un bajón durante el confinamiento en gasto en hostelería pero en cuanto se suavizaron las restricciones las cosas cambiaron y en Madrid, por ejemplo, donde hubo adelanto electoral, la que fue conocida como la "reina de los bares", no de los mares, estimuló a acudir a los bares y a sus terrazas/parking para evitar su cierre. Así, hoy, los bares madrileños son unos establecimientos muy populares en Londres, Berlín o en París.