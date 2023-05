"¿Aú va La Arena, minín?"

"Hace cien años San Juan de la Arena estaba harto del abandono al que el Ayuntamiento de Soto del Barco lo sometía; era el principal núcleo de población del concejo y el que económicamente más aportaba a las arcas municipales. Pero a la hora de recibir, no recibía nada".

¿A alguien le suena este discurso? No, no es de la actualidad española más reciente, sino de hace un siglo en el concejo de Soto del Barco. Un episodio histórico –dicen– que han rescatado en la agrupación de electores de la que Vicente Díaz llamó "la perla del Cantábrico" en su himno a La Arena. Son los vecinos del pueblo que se sienten abandonados por ese poder central del Consistorio, en Soto capital. "Decidimos echarnos la manta a la cabeza y plantar cara a través de la política activa". Que no cunda el pánico: no quieren la independencia. Tan solo un concejal de ADN arenesco 100%. Lo que pase al otro lado del Nalón o de El Castillo para arriba ni les va ni les viene. Y ya no digamos la Junta, el Congreso... ¿La UE? Y eso, ¿qué ye, minín?