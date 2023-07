Si libra de esta será casi milagro

Aunque no sea imposible (tampoco probable, claro, diga lo que diga el CIS) que Sánchez acabe librando si logra despabilar a su electorado y beneficiarios, ahora verá al fin que sus dos errores principales han sido fiarlo todo a su buena mano con la economía y no haber sabido rectificar a tiempo. Un problema este, tal vez, de insonorización del gobernante, muy patente en gobiernos del PSOE, deudos de la vieja arrogancia felipista. Zapatero, que no era culpable de una burbuja económica incubada bajo la euforia de Aznar-Rato, tardó seis meses en calibrar la hondura de aquella crisis y en tomar medidas. Sánchez (¿solo Iván Redondo le decía lo que había?) tampoco reaccionó a tiempo a los dislates legislativos de sus socios de gobierno al tratar de cambiar por el BOE los límites del género, con el pacto catalán en carne viva. A veces tanta seguridad en uno mismo es una condena.