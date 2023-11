Borrad esos recuerdos

Más pronto que tarde habrá un descubrimiento científico que permita borrar los recuerdos a voluntad. Un corrector que puedas pasar por tu memoria para quitar de ella aquellos momentos que te estorban. No me refiero a quitarte de encima todos los episodios negativos por su carga de sufrimiento o fracaso. Ni hablar. El dolor que nos sigue acompañando aunque pase mucho tiempo nos define muchas veces, y no seríamos la misma persona sin él. No tendría sentido que se desvaneciera porque entonces seríamos como un libro al que han arrancado páginas sin las cuales la historia no se entiende. Y no debemos despreciar el valor incalculable de los fracasos (o derrotas, si se prefiere) como escuela de vida donde se imparten lecciones que ayudan a entender el mundo propio y ajeno. Conocimientos que no llegan impresos ni falta que hace. Enseñanzas sobresalientes.

Esos avances que hagan retroceder la memoria inservible podrían ser de enorme utilidad para limpiar los residuos que se van acumulando a medida que dejas atrás a determinadas personas que solo aportan toxicidad y tinieblas, escombros que solo entorpecen y bloquean el paso de la energía limpia. O para quitarte de encima errores de los que no aprendiste nada y que producen más hastío que arrepentimiento. Ya sabes, esas malas decisiones que te distraen de lo que realmente importa. Ya puestos, no hay que descartar el borrado sistemático de los libros que no deberías haber empezado (a leer o a escribir), de las películas que solo te hicieron perder el tiempo, de todas las conversaciones que contribuyeron a perder gran parte de la fe en el ser humano, de todos los sinsabores que acompañan siempre a una mala causa. En fin, de todo aquello que te distrajo e impidió que sacaras lo mejor de ti cuando más te necesitabas.