¿Y si llega Trump?

Hay que estar preparados, a diferencia de la sorpresa del triunfo de Donald Trump en 2016, esta vez no habrá escusa. La carrera en EEUU para las elecciones de noviembre ha empezado. Joe Biden no moviliza a una buena parte de los demócratas y menos con el conflicto abierto entre Israel y palestina, donde le van a castigar activistas a uno y otro lado.

El triunfo de Trump en las primeras consultas de su partido le convierte en el único candidato republicano posible. Controla el discurso, controla la campaña y destroza a sus rivales, todo ellos bien conocidos, ya que se han fraguado a la sombra de su liderazgo. Parece increíble, pero el regreso de este líder histriónico esta más anunciado que nunca. Por sorprendente que parezca la carrera ya está centrada en un solo candidato: Donald Trump.

No todo el mundo está en contra, al margen de los que tienen el poder del voto, Trump supone una buena noticia para Vladimir Putin, en Rusia, también para muchos otros autócratas en todo el mundo y sobre todo para la extrema derecha en Europa. Para el resto, su regreso al poder genera ansiedad y preocupación. La versión 2.0 de Trump en la Casa Blanca va a suponer una reducción drástica de su implicación y ayuda a Ucrania, la rebaja de los recursos a la OTAN, el retroceso en las políticas de control del cambio climático o la oposición a los acuerdos multilaterales.

La Unión Europea va a tener que plantearse no solo una estrategia a corto plazo de apoyo a Kiev, sobre todo va a tener que aumentar los presupuestos y su estrategia de defensa parta evitar la amenaza rusa sin el tradicional apoyo del socio americano. La unidad de la UE va a resquebrajarse aún más. Tal vez la única ventaja sería un triunfo laborista en las elecciones británicas que le acercaran de nuevo a Europa tras el brexit. El resto de lo que nos espera es inquietante. Queda casi un año, pero el escenario no es bueno y no parece que la reacción al otro lado del atlántico pueda evitarlo, así es que aquí deberíamos empezar a prepararnos.