A golpe de juego, damos tira

En 2009, varias feministas asturianas elaboramos la base de datos Mujeres asturianas destacadas. En este trabajo identificamos a más de 500 mujeres que tuvieron un papel relevante entre el siglo VIII y los comienzos del presente siglo, algunas poco conocidas u olvidadas. La Real Academia de la Historia tiene un buscador sencillo en el que, si se introduce un nombre, ofrece una información sucinta de la persona sobre la que se indaga. Les invito a hacer una pequeña búsqueda acerca de algunas de las mujeres que están presentes en dicha base de datos https://genesys.grupos.uniovi.es/investigacion/lineas. Encontrarán a Concepción Arenal y algunas de las reinas asturianas. Algo es algo, pero no podrán ir mucho más allá. Pues bien, como diría en su Teatro Crítico Universal Benito Jerónimo Feijoo (1676-1764) que dedicó un capítulo a la "Defensa de las mujeres": "En grave empeño me pongo –decía–. No es ya sólo un vulgo ignorante con quien entro en contienda: defender a todas las mujeres viene a ser lo mismo que ofender a casi todos los hombres (…). A tanto se ha extendido la opinión común en vilipendio de las mujeres, que apenas admite en ellas cosa buena. (…) Por esta razón, después de defenderlas, con alguna brevedad, sobre otros capítulos, discurriré más largamente sobre su aptitud para todo género de ciencias y conocimientos sublimes". En su "Defensa de las mujeres" recogía un conjunto de mujeres estudiosas, ejemplares en su saber y hacer. De esta forma rebatía algunos argumentos misóginos a través de los cuales se relegaba a las mujeres a poco más que gobernar a un gallinero.

Nosotras quisimos combatir esta invisibilidad y minusvaloración en la historia, en la ciencia y en los diferentes ámbitos sociales asturianos, primero con la base de datos y ahora con un juego. Un formato no solo instructivo, sino también divertido, con el que divulgar las aportaciones de las mujeres asturianas y sus ideas feministas. Para ello, contamos con la idea original del grupo de radio de Madrid Sangre Fucsia, que en 2016 elaboró el juego Feminismos Reunidos. La revolución empieza en tu salón.

En la versión asturiana de Feminismos Reunidos aparecen mujeres vinculadas a nuestra comunidad de diversa procedencia, de la academia, de los movimientos sociales y políticos, del ámbito de la cultura, de la historia y de la defensa de los derechos humanos, de la ciencia, de la literatura, de la música, del trabajo, en fin, de las vindicaciones feministas. Las 300 preguntas de las que consta Feminismos Reunidos de Asturias son un reflejo que muestra la variedad de tendencias, puntos de vista, creaciones científicas, culturales y artísticas, en definitiva, del potencial de las mujeres asturianas.

Durante la pandemia jugamos en los salones de nuestras casas, a través de las conexiones tecnológicas y fuimos perfilando las preguntas, contrastándolas y buscándoles un encaje divertido y sugerente. Luego quedaba el formato. Nada mejor que la estructura de las compañeras de Sangre Fucsia, fichas con preguntas y respuestas sobre los ámbitos fundamentales del saber feminista, sin faltar un tablero para avanzar en las casillas, acertar las preguntas, y conseguir a nuestras heroínas llegadas a la meta. La competición se convierte en distendida, con ganas de acertar, pero también de aprender.

El hecho de jugar reunidas nos permite afianzar nuestra sororidad, compartir conocimientos y experiencia. No cabe duda de que fortalece nuestro ánimo. Reconocemos y nos reconocen. En nuestros "salones" se producen encuentros y risas. Muchas cosas quedan al azar del dado y de las casillas por las que avanzamos, de las preguntas que acertamos para conseguir la recompensa. Estos son los rostros de algunas de las mujeres que hemos identificamos como referentes: Aida Lafuente, la Rosa Roja de Asturias, referencia simbólica en la Asturias de 1934 y muerta en dicha Revolución; Ana Cano, primera presidenta de la Academia de la Llingua entre 2001 y 2017; Rosario de Acuña, librepensadora, republicana, defensora de la justicia y de la igualdad; Begoña Sánchez, presidenta de la Asociación Feminista de Asturias, que nos dejó sin ver el juego terminado, pero en el que puso sobre todo su ironía y su inteligencia; Xosefa de Xovellanos, a quien nunca podemos olvidar en nuestra literatura, que nos ofreció las primicias de la lengua asturiana; por último, la Asociación Feminista de Asturias "Clara Campoamor" que, desde su fundación en 1976, sigue presente a pesar del paso de los años, recordando aquellos primeros 8 de Marzo del principio de la transición, en los que se nos instaba a abandonar la lucha y a que nos ocupáramos de nuestras tareas propias.

El premio que conseguimos con el juego es ganar saber feminista, un premio colectivo, de reconocimiento a las que nos precedieron, a nuestra genealogía. Igual que los lemas del 8 de Marzo de 2023 tan acertados: ¡Compañera, dame tira!, y en el del presente año 2024: "A golpe de tacón, dando tira", Feminismo Reunidos Asturias es fruto del trabajo colectivo y desinteresado de un montón de mujeres diversas y, al tiempo, constituye un ejemplo de coordinación y unidad feminista. Esperamos no perder nunca la capacidad de darnos tira porque es la mejor forma que el feminismo asturiano siga avanzando.