Desde hace un año, el Congreso de los Diputados ha aprobado una sola ley aparte de la que concede la amnistía a los condenados o investigados por el llamado "procés". Primero se paró todo por la campaña de las municipales, luego por las generales, se agotaron los plazos para la investidura y se congeló la tramitación de nuevas leyes hasta superar el mal trago que asegura los votos de Puigdemont. El adelanto catalán dejó aparcados los presupuestos y ahora llegan tres campañas electorales seguidas: País Vasco, Cataluña y las europeas. No esperen nada de los legisladores más allá de estas esperpénticas sesiones de control de los miércoles que cada día se parecen más a "Sálvame" que al Parlamento británico.

Los liberales clásicos dirían que mejor, menos Estado. No es del todo cierto. Si nos aislamos de la propaganda de la Moncloa y de Génova, observaremos que lo que se está produciendo es una anomalía. El Gobierno utiliza todos los resortes que la ley le permite para gobernar en minoría y tomar decisiones que escapan al control de la oposición y a la consecución de consensos que, aunque no sean necesarios, serían convenientes. Mientras, el PP utiliza como contrapeso los gobiernos autonómicos, que no se dedican a defender a los territorios, sino a actuar de trinchera contra el sanchismo que emana del Gobierno central. Todo es legal e incluso legítimo, pero no conveniente. España ha cambiado de política en el norte de África mientras el conglomerado político-mediático estaba entretenido con fruslerías y ahora va a reconocer a Palestina mientras la estrella es Koldo. Mientras, la economía funciona. Otro argumento liberal a favor de la parálisis actual. Pero no va sola. La dirige, por suerte, la Unión Europea. La Semana Santa no ha sido buena para el turismo. Urge una bajada de los tipos de interés. Pero el Senado investigará a Koldo y el Congreso al novio de Ayuso. No es parálisis. Es infantilización porque de las cosas del comer ya se ocupa Europa.

