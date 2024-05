Hombres encantados, fuera del orden natural

Los vecinos de La Calzada y aledaños recogen firmas contra el vial de Xove en superficie y "contra este modelo industrial insostenible, cemento, siderúrgico, térmico y de incineración, que provoca unos niveles de contaminación inasumibles para todo Gijón".

Sobre la tomadura de pelo del prometido túnel de Xove nada les voy a decir. Tampoco me extraña la preocupación de los vecinos por la contaminación de la zona, preocupación, todo hay que decirlo, cuyo incremento va paralelo al cada vez más reducido número de personas en activo en la zona y el crecimiento de los pensionados. Sin embargo, lo de la oposición al "modelo industrial" tiene un significado que va mucho más allá de las palabras.

Hagamos caso: no queremos el puerto, sus carbones, sus tráficos marítimos ni terrestres, no queremos Arcelor, no queremos la depuradora de La Reguerona, ni la térmica de Aboño, ni la cementera, ni… El líder vecinal, señor Cañete, lo explica con claridad: "Reivindicamos que necesitamos un modelo industrial nuevo para toda la zona oeste que combata la contaminación y, por tanto, que el condicionante de salud sea un determinante esencial a la hora de planificar el modelo industrial en la zona".

Pero las preguntas son simples: ¿cerramos lo que hay? Esas nuevas industrias (¿ecológicas?), ¿cuáles son?, ¿quién invierte en ellas? ¿Es el Estado el que ha de hacerlo? Como se ve, en el planteamiento hay una falta total de realismo, un vivir en las nubes del discurso. Pero, a su vez, ese pensamiento denota uno de los graves problemas de nuestra mentalidad colectiva: el creer que vivimos aún en el pasado de la empresa pública como forma casi universal de ocupación.

Hacia 1600, González de Cellorigo, en una sociedad en crisis social y de riqueza, señalaba ante algunas propuestas: No parece sino que se han querido reducir estos reinos a una república de hombres encantados que viven fuera del orden natural.

