Diez años de retos y logros

El HUCA está de aniversario: diez años ya desde su inauguración, aquel 14 de junio de 2014, tras un excelente trabajo de planificación y coordinación para que el traslado a las nuevas instalaciones de La Cadellada culminara con éxito. Nació con un reto: ser el primer hospital sin papeles, y con una digitalización integrada de sus sistemas; y gracias al esfuerzo de todos los profesionales, se consiguió implantar una historia electrónica, Millennium, que permite una asistencia desde los máximos estándares de seguridad de paciente y calidad.

Han sido diez años de desarrollo continuo, de aprendizaje constante, de dificultades y retos diarios, pero también de satisfacciones y reconocimientos. Sin duda, el hito más relevante ha sido afrontar una de las mayores crisis sanitarias a nivel mundial, la pandemia del covid-19 y salir reforzado. El HUCA, al igual que otros hospitales asturianos, se vio tensionado hasta límites no conocidos y demostró su enorme capacidad de resiliencia para abordar, creo que con buenos resultados, la complejidad de esos momentos. Es verdad que las instalaciones de La Cadellada son un ejemplo de vanguardia, innovación y tecnología, y arquitectónicamente son referentes en el mundo sanitario, pero lo que ha marcado la diferencia ha sido el trabajo, la dedicación, el compromiso, la confianza, la profesionalidad y vocación de servicio de todos y cada uno de los profesionales que conforman una plantilla de prestigio y enorme valor humano.

Los que hemos formado parte de este todo tan complejo, en este caso desde la gestión, hemos asistido a un crecimiento exponencial del hospital, a la consolidación de unas señas de identidad cuyos pilares son el trabajo en equipo, el enfoque multiprofesional de los procesos asistenciales y de soporte y la mejora continua, con el foco siempre puesto en el paciente y sus familias.

Estos últimos cuatro años en la dirección y la gerencia me han enriquecido personal y profesionalmente, he podido aprender de y con los mejores, y por eso quiero aprovechar este aniversario para agradecer a todos los profesionales del HUCA, verdaderos motores y alma del hospital, su apoyo constante, comprensión, colaboración, paciencia, esfuerzo y calidez. No me cabe la más mínima duda de que el HUCA será cada vez más extraordinario porque sus profesionales son extraordinarios.

Suscríbete para seguir leyendo