El candidato del PP a la alcaldía de Llanes, Tomás Antuña, lamentó ayer que la Federación Socialista Asturiana (FSA) haga "promesas electorales" garantizando la cobertura de las dos plazas de pediatra en el centro de salud, incidiendo en que el problema de la falta de estos especialistas en Llanes existe desde hace años y el PSOE gobierna desde hace décadas en la región. Lo hizo tras las manifestaciones realizadas por responsables de la FSA después del encuentro que mantuvieron con representantes de SOS Pediatras Llanes. Antuña, médico jubilado, aseguró que no es casual que sea ahora, justo "cuando los padres se manifiestan masivamente reclamando un servicio que por derecho tienen sus hijos".

Recordó que es un problema que se arrastra desde hace años, por lo que no entiende que el PSOE no haya actuado antes. "Por qué no lo han hecho durante todos los años que su partido, el PSOE, ha gobernado en las últimas décadas en la región". También cuestionó que los socialistas tuvieran respeto por sus interlocutores en ese encuentro, al considerar que de ser así debería haber participado "personal de la Consejería de Salud o el propio gerente del Área VI para dar explicaciones y proponer soluciones reales a un problema que arrastramos desde hace demasiados años", apuntando que los representantes de la FSA fueron a Llanes en "clave electoral", al no estar representado allí nadie del Gobierno autonómico.

Como médico, recordó el problema de la atención pediátrica ya existía en Llanes cuando él era coordinador del centro de salud hace una década. Por todo ello, el candidato del PP a la alcaldía llanisca definió como "doloroso e insultante leer que la culpa de la falta de pediatras en Llanes la tienen las políticas de Mariano Rajoy y el PP o el problema del acceso a la vivienda en el municipio".

El popular apuntó que la falta de pediatras en Llanes que también afecta a las Peñamelleras, Ribadedeva y Cabrales no es más que un ejemplo del "abandono que sufre la comarca por parte del Gobierno regional" y recordó la proposición no de ley presentada por la diputada autonómica Beatriz Polledo para activar fórmulas para facilitar que incentiven y atraigan el asentamiento de los profesionales sanitarios en las alas.