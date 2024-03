Arantxa del Sol y Camen Borrego, tan amigas: "La ‘Madre Superiora’ y la ‘Alta sociedad’ siempre se llevaron bien"

Después de haberse dicho de todo, de haberse acusado mutuamente de ser malas personas, de "tener veneno dentro" y de varios encontronazos, la asturiana Arantxa del Sol y la menor de las Campos, Carmen Borrego, concursantes de Supervivientes, no solo han hecho las paces, sino que ahora se llevan de maravilla.

Ambas protagonizaron un duro enfrentamiento durante la gala del jueves pasado del reality de Telecinco, en la que también se vivieron otros momentos de alta tensión después de la expulsión de Rocío Madrid. A la hija de María Teresa Campos no le había sentado bien que la esposa de Finito de Córdoba se posicionara al lado de Ángel Cristo Jr., a quien, la malagueña llegó a calificar de "psicópata" y se había convertido en su mayor rival dentro del concurso.

"Carmen quiere todo el rato que me posicione, cosa que Ángel nunca me ha pedido. Tiene muy mala boca y mucho veneno dentro. Y conmigo ya no, se acabó", le llegó a asegurar la actriz, modelo y presentadora, oriunda de Cangas de Onís, a otro de los concursantes, Kike Calleja.

A la vez, Arantxa del Sol le dedicó un mote a Carmen Borrego: "Ya he visto cosas la otra noche que nadie me defendió y todo el mundo se acerca al sol que más calienta. Nadie puede decir nada de la Madre Superiora", señaló.

El mote, aplaudido por el público del plató, recibió una réplica de la hermana de Terelu Campos, en directo. "Buf, y luego dice que somos los demás los que vamos por detrás", murmuró, tras ver las imágenes grabadas de Arantxa del Sol.

"Yo no insulté a nadie, simplemente dije que era de la alta sociedad porque hay veces que no se halla en el concurso. Aquí somos todos concursantes iguales", concluyó Carmen Borrego, que después replicó con otro mote para Arantxa del Sol: "Alta Sociedad".

Después de ese "mal comienzo", Arantxa del sol y Carmen Borrego supieron suavizar la situación. No solo eso, sino que hablaron entre ellas y arreglaron la situación. De tal manera que en la gala del domingo ambas se dedicaron varios piropos y dieron por zanjados los "malos entendidos".

Cuando la presentadora en el plató, Sandra Barneda, leyó la decisión de los médicos sobre la situación psicológica de Carmen Borrego (sufre ansiedad porque no ha logrado aclimatarse a la playa) y la menor de las Campos tuvo que retirarse momentáneamente del concurso y quedar aislada, ambas se fundieron en un sentido abrazo. "La ‘Madre Superiora’ y la ‘Alta sociedad’ siempre se llevaron bien", comentó Arantxa del Sol.

La asturiana es una de las nominadas de esta semana, junto al hijo de Bárbara Rey, Aurah Ruiz y Kike Calleja. Uno de los cuatro será "expulsado" a Playa Limbo este jueves. La primera expulsada ha sido Rocío Madrid, quien protagonizó sonados enfrentamientos con sus tres compañeros de Playa Limbo, Kiko Jiménez, Lorena Morlote y Laura Matamoros.