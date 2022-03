Tony Gratacós presenta mañana a las 19.00 horas en el Club Prensa Asturiana “Nadie lo sabe” (Planeta), el thriller más fascinante sobre la primera vuelta al mundo. Gratacós es licenciado en Periodismo por la Universidad de Navarra y guionista y productor por la Universidad de California Los Angeles (UCLA). Con The Walt Disney Company lanzó Disney Channel en España y Portugal.

–La historia la escriben los que regresan, está claro que en este caso todo podría haber sido diferente...

–Magallanes, Elcano y muchos otros se atrevieron a abandonar su zona de confort para cambiar el mundo y hacerlo más grande para, paradójicamente, hacerlo también más pequeño. Siempre me ha llamado la atención la extraña combinación Magallanes-Elcano. Fuera del mundo español son pocos los que hablan de Elcano cuando se habla de la primera vuelta al mundo, y dentro de nuestro entorno, muchas veces se habla de Elcano como si hubiera sido el sucesor de Magallanes como capitán general de la expedición, y verdadero cerebro de la primera vuelta al mundo. Las dos visiones son erróneas.

–No era un oficio sencillo el de descubridor.

–Para algunos era escapar de una vida peor, para otros el afán por la aventura. Pero en todos existía el deseo de ser los primeros, de descubrir algo grande.

–¿Se imagina que vídeos en Youtube habrían podido colgar los protagonistas del libro?

–¡Jajajaja! resulta muy difícil ponerse en la piel de quienes nos precedieron hace 500 años. La información entonces era un lujo. El lector va descubriendo la historia a través de los ojos de Diego de Soto, un joven aspirante a cronista que lo arriesgará todo para descubrirnos la verdad de la expedición. Toda la novela es su mensaje de Youtube al lector moderno que desenmascara a Juan Sebastián Elcano.

–¿Por qué escribe?

–Siempre me han gustado las historias, pero nunca me había atrevido a escribir ninguna. Cuando tropecé con la gesta de los 500 años de la primera vuelta al mundo y las zonas oscuras del relato oficial, no pude resistirme.

–Comparan su historia a “Juego de Tronos”, ¿Le halaga?

–No quiero que nadie entre en “Nadie lo sabe” esperando encontrar un “Juego de Tronos”. George R.R. Martin es un grande, pero yo soy Tony Gratacós. Me halaga la comparación me permite presentar al lector moderno la novela y una parte importante de nuestra historia con la sangre, el sudor y las lágrimas con las que fue realmente escrita.