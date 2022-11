El Ayuntamiento cerró de forma incorrecta el anterior plan de Santullano, dice el juez

El equipo de Canteli había dado por «muerto y enterrado» el proyecto de Bosque y Valle con el que el anterior gobierno local, conformado por PSOE, Somos e IU, intentó iniciar la reforma de la entrada a la ciudad por la «Y», hasta que ayer la justicia lo resucitó. Ese fue el verbo que, de forma irónica, utilizó el portavoz del grupo socialista, Wenceslao López, para referirse al fallo del juzgado de lo contencioso número 3 de Oviedo que ha dado la razón a esta formación política y ha resuelto que la forma en que el Ayuntamiento resolvió aquel contrato fue incorrecta.

La sentencia declara nula la resolución del contrato con la UTE Bosque y Valle aprobada por el gobierno de PP y Cs en julio de 2021 porque considera que si el contrato no se podía llevar a cabo por una serie de vicios, como así consta en varios informes municipales, debería haberse declarado nulo, pero no proceder a su resolución. «No nos encontramos», dice el magistrado Carbajo en su sentencia, «ante un supuesto de imposibilidad de ejecutar la prestación, sino ante un vicio de los términos del contrato adjudicado, según expone con profusión de detalles el Informe del Jefe del Servicio de Infraestructuras».

En enero de 2020, el concejal de Urbanismo anunció un acuerdo por el que se le pagaban a Bosque y Valle «más de 363.000 euros para que callase y firmase», en palabras de Wenceslao López. Pese a la supuesta falta de un respaldo legal que el PSOE denunció desde el principio, la junta de gobierno aprobó esa resolución alegando la «imposibilidad de su ejecución» y acordando un pago compensatorio de 363.000 euros más la devolución de la fianza.

«Si, como pretendían PP y Cs, todo estaba mal y los pliegos no valían, cuestión en la que ni entra la sentencia; lo que se tenía que haber hecho era declarar nulo el contrato, no resolverlo», señaló ayer el concejal socialista Ricardo Fernández. El edil aclaró que en ese supuesto, no se le podría haber pagado a la empresa compensación alguna, por lo que, concluyó, «el bipartito maniobró para vestir al santo y acabar pagando la misma cantidad que se había anunciado en aquella foto de enero de 2020».

López recordó las numerosas veces que los socialistas han advertido de los riesgos que comportaba el «temerario» proceder de PP y Cs en este asunto. Ahora, señaló, el contrato «resucitado» «entra en colisión» con los tres contratos en trámite para reordenar partes de ese ámbito, que, apuntó, abarcan menos y cuestan más, 20 millones frente a 18. Además, el Ayuntamiento, añadió el PSOE, debería pedir la devolución del dinero a la UTE. «Nos encontramos a la puerta de un desastre al intentar matar un proyecto por sectarismo», concluyeron López y Fernández.