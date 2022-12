El campo alimentó a los habitantes de Morcín durante siglos, después llegó el carbón y con él un desarrollo que cambió la cara del concejo. La historia del municipio, a través de su presencia en la prensa, entre 1950 y el 2000, se recoge ahora en un libro que se presentó ayer en un abarrotado Club Prensa Asturiana en el que si algo quedó claro fue el amor que los morciniegos, de dentro y fuera del municipio, profesan a su tierra.

Un total de 450 fotografías van dando testimonio de noticias como el Jubileo que se celebró en 1989 en las capillas del Monsacro; los emocionantes funerales por los mineros fallecidos en el pozo Mont-sacro o la celebración del primer festival del Queso de Afuegal’pitu en 1981, organizado por la Hermandad de la Probe, que se empeñó en recuperar una variedad quesera que se encontraba poco menos que en peligro de extinción.

Fiestas de los pueblos, como el Carmín de la Foz, San Antonio en Santolalla o San Pedro en Peñerudes. también desfilan por las 500 páginas del libro, que "quiere rendir homenaje a la memoria de nuestros mayores", tal como señaló Fernando Delgado, cronista oficial de Morcín. "No debemos olvidar que gran parte de la forma de vida que disfrutamos ahora se la debemos al esfuerzo de quienes nos precedieron", indicó Delgado. María Perera, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Morcín, mencionó hitos como la inauguración del embalse de Los Alfilorios, que cambió el paisaje de Peñerudes. En 1896 se restauraron las capillas medievales del Monsacro, que hasta entonces servían de establo a los animales, como indicó Montse García, presidenta de la asociación "Amigos del Monsacro". En 1995, la nueva urbanización de Santa Eulalia supuso un impulso de nuevos residentes para el concejo, tal como señaló Noelia Pereira, bibliotecaria municipal de Morcín, que agradeció la colaboración de todos los que han contribuido extraer a en pequeñas dosis y reseñar todo aquello que ocurría en el municipio y no se publicaba.

De hecho, el libro comienza con una sección de personajes por la que desfilan personas tan recordadas como Teófilo, vendedor de periódicos en La Foz, que cumplió la promesa de caminar 2.000 kilómetros y llegó hasta Gijona, en Alicante. "La cultura es uno de nuestros elementos esenciales de desarrollo y este libro lo pone de relieve", señaló Maximino García, alcalde de Morcín, que al final del acto, junto con Fernando Delgado, entregó un reconocimiento a Carlos y Mónica Álvarez Niembro, hijos del recordado Carlos Álvarez Barbao. Todos los asistentes recibieron un ejemplar del libro.

La soledad no deseada es una plaga silenciosa que va en aumento y las políticas Sociales son una fórmula para combatirla. De ello hablará hoy a las 19.00 horas en el Club Prensa Asturiana Matilde Fernández, ex ministra de Asuntos Sociales y directora del Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada. Con ella estarán Pablo González Afonso, miembro de una organización juvenil, que expondrá ejemplos inspiradores para dar respuesta a la soledad en la juventud. Juan Carlos Iglesias, director del Centro Sociocultural de Moreda (Aller); Teresa Martínez, coordinadora de la Estrategia para la Transformación del Cuidado de Larga Duración en Asturias y María Pilar Alonso, delegada en Asturias de la Asociación contra la Soledad no deseada.

