"Brothers in Band - The very best of Dire Straits Tribute Show", el espectáculo-tributo a la banda británica "Dire Straits", llegará este sábado, 25 de marzo, al teatro Filarmónica. El show comienza a las 20.30 horas y la expectación es máxima: ayer ya no quedaban entradas a la venta en la página municipal entradas.oviedo.es. El tributo a los "Dire Straits" ha agotado el papel.

"Brothers in Band" pasa por ser el mejor espectáculo-tributo a la banda que lideró Mark Knopfler entre 1977 y 1995. Durante el espectáculo, la banda tocará temas de toda la trayectoria de "Dire Straits", incluyendo temas icónicos como "Down to the Waterline", "Money For Nothing", "Sultans of Swing", "Telegraph Road", "Romeo & Juliet", "Tunnel of Love", "Lady Writer", "News", "Why Worry", "One World" o "It Never Rains". Una dosis de nostalgia para los incondicionales de "Dire Straits". La banda tributo "Brothers in Band" está liderada por el guitarrista italiano Angelo Fumarola, arropado en el escenario por otros músicos de gran nivel para recrear la atmósfera y la sonoridad de los conciertos de la desaparecida banda británica.