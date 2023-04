Después de nueve años al frente de la Asociación de Vecinos de Latores, Galo Blanco dejará de ser presidente del colectivo. Lo hará durante una asamblea que se celebrará este viernes, a las siete de la tarde, en el centro social de la localidad. "Los motivos principales son el cansancio y la falta de entendimiento con algunos vecinos de la parroquia", explica Galo Blanco, que se va con toda su junta directiva.

Esa falta de entendimiento a la que alude Galo Blanco se hizo notar durante una reunión que se celebró la semana pasada en un restaurante de El Caleyo entre los vecinos de Latores y los representantes de una cantera de la zona. Según fuentes consultadas por este diario, la empresa les prometió a los asistentes que su actividad no iba a generar problemas de ruido y polución e incluso se ofreció a contribuir con el pueblo a la hora de realizar pequeñas obras, como por ejemplo el arreglo de caminos en mal estado. "Está claro que se están saltando las normas y que esta actividad no es buena para nosotros. Al menos eso es lo que yo siempre he defendido, pero hay gente que no está de acuerdo y que llegó a enfrentarse conmigo de una forma que no puede permitirse", dice Blanco.

La tensión llegó a tal punto que el todavía presidente de la asociación vecinal se fue de la reunión. "Me acusaron de cosas que no tienen ningún sentido y que yo no puedo aceptar. Por eso me voy, así ya no habrá más problemas", explica. "He luchado todo lo que he podido por los vecinos de esta zona de Oviedo y algunas cosas las he conseguido y otras no. Una de las que más me pesa no haber logrado es que todos los pueblos de la parroquia tengan el servicio de autobús urbano. El anterior tripartito ya nos lo había concedido y aprobado, pero nada llegó a hacerse", subraya.