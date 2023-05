Dos niños ovetenses cumplen su sueño y cantan junto a Aitana: el talento asturiano que ha invadido La Voz Kids

A los ovetenses Jaime de la Vega y Hugo González les unen un montón de cosas en común. Ambos tienen 12 años, son unos apasionados de la música y se consideran los mayores fans de Aitana, una artista con la que se codean desde que los dos consiguieron clasificarse para la fase de batallas de "La Voz Kids", el popular programa televisivo de talentos musicales en el que la cantante catalana forma parte del jurado. Jaime y Hugo también comparten otros logros, ambos consiguieron que tres de los cuatro jueces pulsasen el botón y diesen la vuelta a sus sillones durante su actuación en las audiciones a ciegas del programa, pero claro, los ovetenses lo tenían muy claro desde el principio y no lo dudaron ni un solo instante: eligieron unirse al equipo de Aitana. "Cuando se dio la vuelta casi no puedo ni seguir cantando. Me temblaban las piernas porque la adoro desde que la vi por primera vez", asegura Jaime de la Vega.

A Hugo González le pasó algo muy similar. "La elegí a ella a tiro fijo. Me gusta su personalidad, sus canciones, la forma que tiene de tratar a los niños y que es un pedazo de artista", explica. "Todavía no me lo creo, estoy viviendo un sueño. Que alguien a la que consideras tu ídolo te diga que tienes una voz muy bonita y que te quiera para su equipo es algo increíble", añade el niño, que interpretó "Nana del Mediterráneo", de María José Hierro, para ganarse al jurado. Jaime de la Vega se fue directo al corazón de Aitana. Se subió al escenario, cogió el micrófono y cantó "Vas a quedarte", uno de los temas más conocidos de la catalana. "Me dijo que lo había hecho muy bien. Y eso que cuando vi que se daba la vuelta me emocioné tanto que casi no me salía la voz", explica el joven artista, que tiene una figura de Aitana a tamaño natural en la habitación de su casa de Oviedo. "Me gusta tanto que durante las grabaciones me llamaban el ‘Aitano’. Es la mejor sin ninguna duda", añade.

El siguiente paso al que se enfrentan los ovetenses son las batallas, una fase en la que los participantes cantan por tríos y en la que los jurados van seleccionando a los mejores. Esos programas ya están grabados y los dos conocen el resultado, pero cumplen a rajatabla con las normas del programa y no dicen ni "mu" sobre la suerte que corrieron. Eso sí, ambos esbozan una sonrisa cuando se les pregunta.

"Lo único que puedo decir es que durante esas grabaciones pudimos estar más cerca de Aitana. Nos dio muchos consejos y nos contó experiencias de cuando ella estuvo en ‘Operación Triunfo’. Fue una pasada", dice Hugo González. Jaime de la Vega será el primero de los dos en aparecer en la televisión el próximo sábado día 3 de junio. Hugo González lo hará el sábado siguiente. "Yo pude cantar a dúo con ella y fue muy emocionante. Cuando empezamos estaba tan nervioso que me quedé en blanco y se me olvidó la letra de la canción", afirma Jaime de la Verga.

Tanto Jaime como Hugo llevan cantando desde que eran muy pequeños. "Empecé con las canciones de Frozen y no he parado hasta ahora. Es más, si puedo me gustaría dedicarme a la música", dice Jaime, que es alumno del colegio San Ignacio. "Yo ya tarareaba canciones a los tres años. Después empecé a cantar temas de Melendi, Malú o Pablo Alborán. Me apasiona la música", dice Hugo. Después de pasar tanto tiempo juntos –el primer casting de "La Voz Kids" ya lo superaron en marzo del año pasado– los ovetenses se han hecho buenos amigos y ambos se desean la mejor de las suertes en el concurso. "Me gustaría ganar a mí, pero si no puede ser que gane Jaime", dice Hugo.

En la fase de batallas de "La Voz Kids" también se ha colado otra ovetense, Cecilia García, que tiene 14 años. Ella ha disfrutado siendo del equipo de Rosario Flores.