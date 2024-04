El PSOE pide que el Palacio de la Plaza del Sol albergue un museo de la ciudad de Oviedo con el archivo histórico como base de su contenido

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, le pide al Ayuntamiento que mueva sus hilos para conseguir que el Palacio de Inclán y Leyguarda, situado en la Plaza del Sol, pase a manos municipales y sea la sede de un museo de la ciudad. "El equipo de Gobierno ya anunció su intención de adquirir este palacio y nosotros estamos de acuerdo con eso y lo defendemos. Eso sí, como hacen siempre, están poniendo el carro delante de los bueyes. Quieren que el edificio sea municipal, pero no especifican que uso quieren darle, como han hecho con el Calatrava", dice Fernández Llaneza.

El PSOE, según explica su portavoz municipal, si tiene una propuesta bien definida para el Palacio de Inclán y Leyguarda. "Tenemos claro que tiene que ser el museo de la ciudad, pero no para que se convierta en un museo más, no puede ser un espacio para traer un coche de Fernando Alonso", explica Fernández Llaneza. "Desde nuestra perspectiva, este museo debe ir de la mano del archivo municipal, que es la historia viva de la ciudad, donde está lo que es y lo que fue Oviedo", dice. "El archivo tiene una serie de documentos valiosísimos y la sede que ocupa actualmente se está rompiendo por las costuras", añade.

Carlos Fernández Llaneza asegura que el archivo municipal necesita "un espacio que lo dignifique" y asegura que el Palacio de Inclán y Leyguarda sería el ideal. "No sólo serviría para utilizar el archivo como servicio de consultas o meramente físico, también podría ser la génesisi de ese museo de la ciudad al que nosotros aspiramos, un museo mucho más amplio", señala el portavoz socialista. "Podría también albergar fondos de la bien novelada Oviedo. Tenemos los fondos del depósito de José Ramón Tolivar Faes, de Fermín Canella, de Leopoldo Alas Argüelles o de Clarín que se pueden sumar a los de otros muchos como Ángel González, Palacio Valdés o Dolores Medio", sostiene.

Los socialistas quieren que el museo de la ciudad sea "un atractivo per se", que no se piense sólo en su capacidad para atraer visitas y que se construya como un foco cultural que conviviría en armonía con otros que tiene cerca, como el Arqueológico, el de Bellas Artes o con el Museo Diocesano. "Sería una ruta museística idonea", señala Fernández Llaneza. "La adquisición del Palacio de Inclán y Leyguarda es una oportunidad que no se puede dejar pasar", subraya Llaneza, que en la mañana de este martes estuvo acompañado por los concejales Natalia Sánchez, Sonia Fidalgo y Jorge García Monsalve.