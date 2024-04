Un viaje por la diversidad en Oviedo y sin salir del colegio

Los alumnos del colegio San Pedro de los Arcos hicieron ayer las maletas. Pero no para irse de excursión, sino para descubrir la cultura y los orígenes de muchos de sus compañeros. El centro de Ciudad Naranco albergó su primera Feria de Turismo (Fitur), donde los niños de Infantil y de 1º de Primaria, hicieron un recorrido por ocho escenarios que exponían ocho países distintos. Los más pequeños del colegio interiorizaron con naturalidad las costumbres de Marruecos, Argelia, Venezuela, Colombia, Rusia, Senegal, Rumanía y España. Presentaciones sobre la cultura, juegos con las banderas e incluso la comida y bebida fueron sus mejores embajadores.

La actividad fue organizada por la ONG Accem, dentro de su programa Escolinos de Babel, que intenta favorecer la integración de los alumnos extranjeros y de sus familias. "El objetivo es tejer redes y perder prejuicios", explicaba Raquel Alfaro, coordinadora de Accem. Las familias tuvieron una participación activa en la presentación de sus respectivos países. Como Jamila Bouhamza, que pintaba con dibujos tradicionales las manos de las niñas que se acercaban por el puesto de Marruecos, que compartía espacio alegremente con su vecina Argelia. En el stand de Rusia, los pequeños descubrieron con sorpresa el alfabeto cirílico minutos después de irse a la otra punta del planeta para aprenderse, sin salir de la misma clase, la bandera y la capital de Venezuela.

Para hablar de Colombia y de su plato típico, el sancocho, tomó la palabra María Ángel Arroyabe, una alumna del colegio de mayor edad nacida en el país cafetero. Le siguió otra presentación sobre Senegal, el tercer representante africano en liza. En las cuatro aulas que albergaron este Fitur en miniatura no faltaba un mínimo detalle: banderines, símbolos de cada país y hasta camisetas de alguna de sus selecciones nacionales de fútbol. "Rumanía está en Europa", acertaban los alumnos, que iban rotando por las diferentes aulas con una carpeta en la que guardaban recortables para no olvidar lo aprendido, que no era poco.

Además del origen de su idioma, España compartía con Rumanía un aula en la feria de San Pedro de los Arcos. La bandera rojigualda, una guitarra española, la tortilla de patatas o el flamenco fueron alguna de las señas de identidad del país anfitrión. Las lecciones sobre España sirvieron a muchos de los alumnos, llegados hace poco tiempo de países extranjeros, para conocer más nuestro país. Es el caso de la pequeña Nada Sellam Douhabi se animó con la guitarra en el aula y no descarta aprender a tocarla en un futuro no muy lejano.

Aunque ayer solo se presentaron ocho países, el colegio cuenta en sus clases con representación de 20 nacionalidades distintas. Material más que de sobra para repetir esta feria. Frente a los que estigmatizan el centro como un "ghetto", su director Ramsés García dice que son "el colegio del futuro". Ve como algo muy positivo la multiculturalidad que tienen en sus aulas. "Naturalizan la diversidad desde edades muy tempranas", añade. Y pone de ejemplo el Ramadán que practicaron sin problema algunos alumnos del centro. "Esto les sirve como aprendizaje y como adaptación. La sociedad hacia la que avanzamos se parece a este colegio", resume orgulloso.

El colegio tiene abiertas de este mes las inscripciones para el próximo curso. El plazo finaliza el próximo 7 de mayo. El personal del centro ofrece visitas a las familias para conocer las instalaciones, que se pueden gestionar a través del teléfono 985296877 y del correo electrónico sanpedro@educastur.org.