Cuesta acusa al PSOE local de "paralizar la ciudad con mentiras sobre La Vega"

El segundo mandato de Alfredo Canteli en Oviedo ha encontrado pronto el primer encontronazo serio con la acusación del gobierno local al socialista Carlos Fernández Llaneza de querer "paralizar la ciudad con mentiras sobre La Vega", como manifestó a última hora de ayer a este periódico el concejal de Planeamiento y Gestión Urbanística, Nacho Cuesta. Unas horas antes, a través de un comunicado que publicó este medio en su edición digital, el portavoz de los socialistas ovetenses afirmó que el Ministerio de Defensa frenaba la firma del convenio del cambio de titularidad de los terrenos de la antigua Fábrica de Armas al anunciar la necesidad de nuevos informes, como consecuencia de la decisión del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de que el suelo del ministerio se destinase a vivienda de promoción pública en su totalidad. En el acuerdo inicial, el convenio de La Vega planteaba esta solución para el 30% de los pisos.

La carga de Nacho Cuesta fue contundente. "El señor Llaneza parece feliz por que surjan dificultades, está feliz de que Oviedo, supuestamente, no recupere La Vega, está feliz por que se paralice el futuro de Oviedo, lo que le define como político y como persona, que no tiene rubor alguno en mentir". Llaneza abundó en que este cambio en los aprovechamientos constituía una variación sustancial respecto al acuerdo que habían alcanzado inicialmente el Ayuntamiento, el Principado y el Ministerio de Defensa y sembró la duda sobre la intención municipal de aprobar el convenio en Pleno el pasado julio. "Con lo que sabemos ahora, no nos queda nada claro que el intento del equipo de gobierno por forzar la aprobación de urgencia al Pleno del pasado 28 de julio no se intentase conscientes de que los cambios en el convenio eran ‘sustanciales’ e impedían la firma".

Los socialistas desvelen la existencia de un escrito en el que el Ministerio de Defensa anuncia la necesidad de elaborar nuevos informes de acuerdo al nuevo escenario. "Hemos escuchado al alcalde sostener que no importa un retraso de unas semanas, pero lo que no hemos escuchado es explicar por qué querían aprobar un convenio por urgencia para el que no tenían el visto bueno de todas las partes y, significativamente, del Ministerio de Defensa. Esto nos lleva a preguntarnos si respaldan el acuerdo del Gobierno para hacer exclusivamente vivienda de promoción pública en La Vega".

Nada más lejos de la realidad en la versión del equipo de gobierno, donde las sospechas de Llaneza han roto el clima de entendimiento del que todos venían presumiendo en al asunto de La Vega.

La raíz de este último capítulo está en un anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, antes de las municipales y autonómicas de mayo para incorporar 20.000 pisos de protección al parque público través de la compra de suelo del Ministerio de Defensa por parte del departamento de Vivienda. Ahí quedaba incluido el terreno de La Vega, que en la parte destinadas a aprovechamientos urbanísticos pasaría a contar con la totalidad de suelo para la promoción pública.

Y es en este desajuste entre ministerios del mismo Gobierno donde nace la controversia y donde anidan unas sospechas que el gobierno de Canteli rechaza de plano, como explica Nacho Cuesta. "No tuvimos ningún reparo a ese cambio impuesto por el Gobierno socialista porque en nada cambiaba el acuerdo suscrito, ya que Oviedo continuaba recibiendo los terrenos e instalaciones previstas". Continúa el segundo teniente de Alcalde con su exposición: "El cambio no se concretó en ningún trámite administrativo o político y el equipo de gobierno tenía previsto llevar el convenio a aprobación plenaria en julio".

La retirada del Pleno

Cuesta se detiene a explicar los tres motivos por los que el equipo de gobierno decide retirar del pleno la aprobación del convenio. "No lo hicimos porque el consejero (de Fomento) Alejandro Calvo nos pidió reiteradamente que no se llevara hasta que se introdujera en el texto la vinculación de esos terrenos a vivienda pública: segundo, porque el propio Llaneza lo pidió para buscar el mayor consenso; y tercero, porque Gaspar Llamares (portavoz de IU en el Ayuntamiento) y sus concejales también pidieron esperar para que en el convenio figurase claramente que esos terrenos iban a ser para vivienda pública".

Según Nacho Cuesta, el equipo de Gobierno de Oviedo bien pudo haber aprobado en el Pleno el texto del convenio pues "ni el Ministerio de Defensa ni, oficialmente, el Principado hicieron advertencia alguna en contra del mismo" y que si aceptaron retrasar el acuerdo hasta septiembre fue en busca de conseguir el máximo acuerdo entre las fuerzas municipales y por mantenerse "dentro de la voluntad de diálogo y lealtad institucional que hemos mantenido durante esta larga y compleja negociación".

El enfado de los populares linda con la perplejidad que les produce una situación con aristas dentro del propio socialismo. "Llaneza utiliza de forma torticera un problema de entendimiento entre dos ministerios del Gobierno socialista de España para hacer política de baja estofa contra Oviedo sacando pecho por paralizar el convenio de La Vega, que es paralizar el futuro de la ciudad".

Reto al Principado

Llegados a este extremo, en el Ayuntamiento creen que Llaneza –y también el Gobierno asturiano– tendrían que exigir al "disfuncional Gobierno de España que se aclare cuanto antes para decidir si el Ministerio de Vivienda compra o no al de Defensa los terrenos de La Vega, pero en vez de hacerlo trata (Llaneza) de culpar al Gobierno municipal de un problema que solo le satisface a él, confeso opositor desde sus orígenes de cualquier acuerdo para recuperar La Vega para Oviedo". Nacho Cuesta lanzó una invitación al ejecutivo regional. "El presidente del Principado e IU tienen una magnífica oportunidad para demostrar que defienden los interese de los ovetenses y de los asturianos porque La Vega es un proyecto clave de región. Deberían dar una muestra de su compromiso resolviendo los problemas entre los ministerios socialistas de Defensa y de Vivienda, aplacando las iras reaccionarias del portavoz socialista en la ciudad y propiciando la firma de un convenio que ha sido ejemplo de indiscutible de capacidad de diálogo y lealtad institucional del actual equipo de gobierno".

Además, Nacho Cuesta dio un "voto de confianza a los responsables de IU, tanto en la Consejería de Ordenación del Territorio como en el grupo municipal, que nos han transmitido su total compromiso con los intereses de Oviedo". "Ellos han sido testigos de este proceso y saben bien que el portavoz socialista miente y utiliza de forma despreciable esta situación".