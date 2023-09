Santa Bárbara Sistemas acelera la implantación de la inteligencia artificial en la Fábrica de Armas de Trubia

Es evidente que la inteligencia artificial ya no es cosa de ciencia ficción y que su desarrollo está llamado a provocar una revolución similar a la que trajo consigo internet. Para no perder este tren, que todavía está arrancando, los responsables de Santa Bárbara Sistemas están acelerando los procesos que permitan implantar esta tecnología en la Fábrica de Armas de Trubia. “La inteligencia artificial nos permitirá preparar algoritmos que nos den modelos predictivos que a su vez podamos usar para actuar de manera rápida y tomar decisiones en las líneas de producción. La inteligencia artificial es clave”, explica Beatriz Gómez, que es la directora de operaciones de Santa Bárbara Sistemas. “Todavía no hemos implementado una inteligencia artificial como tal. Estamos en esa senda, pero queda todavía camino por recorrer”, asegura Gómez.

La directora de operaciones de la empresa realizó estas declaraciones este jueves después de mantener una reunión con el consejero de Empresas, Formación y Empleo, Borja Sánchez. En el encuentro también participaron el secretario general de Santa Bárbara Sistemas, Ángel de Álvaro, y el director general de Innovación, Investigación y Transformación Digital del Principado, Iván Aitor Lucas. Durante la visita, los representantes de la administración regional se pusieron al día de los avances de la Fábrica de Armas de Trubia en materia de digitalización y modernización. Tenemos mucha presencia en la región y tenemos proveedores con los que, si mejoramos la conexión, vamos a mejorar mucho en eficiencia. También buscamos la colaboración con la Administración para impulsar relaciones con los diferentes centros tecnológicos, de innovación, universidades o startups, porque ahí es donde está realmente el potencial”, afirma Beatriz Gómez. Entre otras cosas, cuando la inteligencia artificial llegue a la factoría trubieca, se abre la posibilidad de que haya máquinas programadas para llevar a cabo tareas de forma automática, sistemas que emulen la inteligencia humana y que no tengan que ser controlados por personas. Pero eso no va a afectar al empleo, según asegura Beatriz Gómez. “El proceso de digitalización comenzó ya hace unos años y se abordó con la intención de tener la capacidad suficiente para abordar los retos que estaban por llegar. De tal manera, la fábrica no está ni mucho menos al máximo de su capacidad y admite más volumen de trabajo”, dice Gómez. “Hemos hecho los deberes para asegurar que lo que va a llegar se puede abordar. Por supuesto no va a tener ningún efecto negativo en la mano de obra que tiene Trubia ahora en activo”, añade. Como ejemplo de esa modernización, en la Fábrica de Armas de Trubia existen ya ocho robots distribuidos en dos líneas. Estas máquinas ya trabajan haciendo soldaduras en las cadenas de producción de vehículos de ruedas y de cadenas. Beatriz Gómez también habló de otras tecnologías que se usan ya en los talleres trubiecos, como los gemelos digitales, empleados para el ámbito de las medidas dimensionales o verificaciones de calidad. La directora de operaciones de Santa Bárbara Sistemas se refirió además a la necesidad que tiene la empresa de abordar avances enfocados a la sostenibilidad, “un proceso en el que la digitalización también es clave”. Apoyo del Principado El consejero de Ciencia, Empresas, Formación y Empleo, Borja Sánchez, mostró su apoyo al proceso de digitalización e innovación emprendido por la empresa Santa Bárbara Sistemas en la Fábrica de Armas de Trubia. En ese sentido animó a la compañía a participar en algunas de las líneas de colaboración público-privadas abiertas por el Principado para vincularse aún más al ecosistema científico-tecnológico regional. El objetivo, según Sánchez, “es que esta industria siga creciendo de la mano de la tecnología y de nuevos programas, porque sabemos que es una industria tractora en Asturias". El titular de Ciencia recordó que existen muchos programas en el Principado en los que se puede apoyar Santa Bárbara Sistemas, desde consorcios de misiones científicas, innovación abierta y creación de empresas de base tecnológica hasta programas de movilidad de recursos humanos. "Queremos impulsar, entre otras cuestiones, que los investigadores de la universidad vengan a las empresas, pero también que las empresas tengan más vínculo con la universidad", indicó. Borja Sánchez se mostró partidario de buscar fórmulas para que esta apuesta por la tecnología que está haciendo Santa Bárbara “pueda vincularse establemente a la región".