Oviedo apaga las luces de una Navidad "de récord" y pone la guinda al año del gran despegue del turismo

La Navidad tocó ayer a su fin en Oviedo y lo hizo con la misma estampa de las últimas semanas. Multitudes, colas y mucha gente en los distintos puntos "calientes" del centro de la ciudad. Los niños, que hoy regresan a los colegios, aprovecharon el último día de vacaciones. El cielo despejado de la mañana de domingo animó a las familias a echarse a las calles para despedirse de los belenes de Trascorrales, el mercadillo navideño o las actividades del Campo San Francisco. Una Navidad "de récord" para un año "de récord" a juicio del concejal de Turismo Alfredo García Quintana, que celebra que, a falta de los datos oficiales de diciembre, Oviedo haya superado el millón de pernoctaciones en 2023. "Era un reto que nos habíamos marcado en el gobierno municipal cuando llegamos en 2019", explica el edil.

Las históricas cifras de la ciudad, que han sumado a la causa al turismo extranjero, sólo son superadas en el norte de España por San Sebastián, Bilbao y Santiago de Compostela. No obstante, García Quintana recalca que, en porcentaje de crecimiento desde el año previo a la pandemia, solo San Sebastián supera a la capital asturiana. "Uno de los motivos de orgullo es conseguir estos números con muchos menos recursos económicos que otros destinos", explica el concejal. El reto para el final de mandato es alcanzar el millón y medio de pernoctaciones, una cifra que doblaría la de 2019. "Son unos datos magníficos, pero no nos conformamos, queremos más", añade. Uno de los filones de la ciudad en 2024 es el título de capitalidad gastronómica, que comenzará a ostentar desde el 25 de enero.

El bullicio en las calles y el tráfico en las carreteras no contenta a todos, pero no parece importar a la carbayona Isabel Blanco, que visita la exposición de belenes de la plaza de Trascorrales junto a sus amigas Carmen González, Maite González y María Jesús Fernández, residentes en Gijón. "Aquí aprovechamos hasta el último día", dicen estas mujeres, que coinciden en que la ciudad ha estado "muy señorial" estas fechas, especialmente gracias al alumbrado navideño. "No me molesta que venga tanta gente de fuera. Es positivo que haya ambiente", concluye Blanco. En la plaza de la Catedral, la familia Prieto-Peón, ovetenses pero viviendo en León, también apura las últimas horas de vacaciones. "Los niños se apuntaron a todo lo que pudieron. Al pintacaras, a los magos, a las pompas... Fueron unos días muy bonitos", señala la madre de la familia, Sara Peón.

A excepción de la cabalgata de Reyes, que estuvo pasada por agua y donde la asistencia se quedó en 20.000 personas por las 60.000 del año pasado, el resto de eventos casi duplican sus cifras respecto a 2022. La exposición de belenes de Trascorrales recibió 50.623 personas hasta el 5 de enero, un número al que habrá que añadir los visitantes de los dos últimos días. Según los datos de la Concejalía de Festejos, la recepción del Príncipe Aliatar recibió a unas 1.200 personas, mientras que Sus Majestades los Reyes Magos congregaron a unas 5.100 personas en el Calatrava. Estos números también repercuten en el comercio. Nacho Del Río, presidente de la Asociación de Comerciantes, afirma estar feliz porque la ciudad recibe un turismo "de calidad" y anima a no subir demasiado los precios para "no estropear la gallina de los huevos de oro" y a reducir la burocracia para favorecer a empresarios y trabajadores.

Aún no hay datos oficiales de la pista de hielo y de las otras atracciones del campo San Francisco, aunque sus organizadores confirman que el ritmo ha sido "mucho mejor" que el del año pasado. El patinaje se consagró como una de las actividades favoritas para despedir las fiestas. Lo confirman Pablo Pérez y Laura Fernández, que llevan de la mano a su hijo Carlos, al que no se le borra la sonrisa de la cara. "Desde que tenemos niños las Navidades siempre son muy especiales. Fuimos de los valientes que nos mojamos en la cabalgata y los pequeños están encantados con tantas atracciones", resumen. También superan con nota el balance final las casetas hosteleras instaladas en el parque, que contaron con una gran afluencia de público, especialmente en la tarde del 31 de diciembre.

No hay tanta euforia en los puestos del mercadillo navideño. El artesano Pichi Fernández señala mientras despacha unos anillos que la recaudación ha sido similar a la del año anterior, pero con un mayor gasto por su parte en materias primas. "La gente se gasta el dinero en el viaje, el hotel y la comida, pero no tanto en comprar", remarca. Cree que el planteamiento del mercadillo es bueno, pero que "habría que distinguir entre lo que es artesanía lo que no". El vendedor de comestibles Mauro Asenjo no ha notado tampoco cambios con el año pasado: "Hemos vendido algo más pero porque hemos estado más días". Su colega Camille Buffe, que se ha estrenado este año, se muestra satisfecha con el resultado, en especial por la venta de pendientes, y espera repetir en el puesto en las próximas Navidades. "Nos ha ayudado la llegada de tantísimo turismo", constata.

El sector hotelero comparte las buenas sensaciones. Daniel García, director del NH Principado, dice que diciembre ha sido un mes "muy positivo" y que a la vez que aumenta la ocupación también lo hace el precio de las habitaciones. No cree que el despunte turístico sea casualidad, sino que "es fruto del buen trabajo de todos". Apunta a que una de las claves del éxito es que la ciudad ha consolidado una marca propia. "Antes la gente venía si había algún evento y estábamos aquí los de Oviedo y poco más. Ahora, los turistas acuden a visitarnos directamente", añade. Por su parte, Fernando Corral, del hotel Fruela, matiza que, aunque los datos sean muy buenos, la inflación sigue repercutiendo negativamente en sus resultados.

Corral dice que no le gusta hablar de "boom" turístico, porque "el sector está creciendo de forma sólida", aunque tiene altibajos. "Las cosas van bien, sobre todo en verano y en Navidad, pero sería un error hablar en términos triunfalistas porque seguimos necesitando apoyo y ayuda", remarca. Por otro lado, el concejal García Quintana quiere seguir consolidando a la ciudad como destino turístico inteligente, lo que significa hacer la ciudad más accesible a todos los públicos: "Que nos aprobaran el Plan de Sostenibilidad nos aportará los fondos que merece el líder del turismo en Asturias".

El año de la gastronomía

2023 le ha traído a Oviedo un reconocimiento que llevaba años buscando, el de Capital Española de la Gastronomía. Una vez reciban el testigo de Cuenca, en un par de semanas, la actividad será "inmediata" y vendrá en buena parte desde el propio sector hostelero según García Quintana, que confía en mantener en el tiempo los proyectos que se desarrollen este año. Pedro Caramés, de la Asociación de Sidrerías de Gascona, espera mantener en 2024 "la sonrisa que ha acompañado a los hosteleros durante todas las navidades". La buena labor de promoción, la llegada de la alta velocidad a Asturias y los vuelos internacionales desde el aeropuerto de la región son algunos de los puntos clave en esta luna de miel turística que acompaña a la capitalidad gastronómica. La historia reciente parece la mejor aliada para Oviedo, ya que los últimos municipios que han ostentado el título, han mejorado sus números. No obstante, las cifras no lo son todo. "Al final se trata de consolidar un cambio cultural", zanjan desde el Ayuntamiento.