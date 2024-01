"¡Salid, salid, se está cayendo la casa!": el relato del "susto tremendo" vivido en Colloto por un derrumbe

José Luis Álvarez y su esposa, María de los Ángeles López, estaban frente al televisor cuando sonó un gran estruendo y las paredes de su casa, en la parte ovetense de Colloto, temblaron como si hubiese habido un terremoto. Casi no les dio tiempo a levantarse del sofá y los vecinos de la zona ya estaban llamando al timbre con insistencia. "¡Salid, salid, se está cayendo la casa!", les advirtieron desde la calle. No fue exactamente así, la vivienda que se vino abajo forma parte del mismo inmueble y comparte pared con la suya, pero es independiente y llevaba tiempo abandonada. Aun así, el susto "fue tremendo" y el matrimonio tuvo que ser desalojado para evitar riesgos. Su vivienda, que tiene más de un siglo, también corre ahora el riesgo de ser declarada en ruinas.

El suceso se produjo alrededor de las once de la noche del lunes. "Sonó como una bomba. Salimos con lo puesto y dejando todos nuestros recuerdos dentro de la casa. La noche la pasamos en un hotel, pero ahora no sabemos qué va a pasar", explica José Luis Álvarez, que nació hace 66 años en esa misma vivienda, situada en la calle principal de Colloto (Camino Real) y con más de un siglo de antigüedad. La que se derrumbó, que también tiene dos pisos, está pegada a la suya, ocupa la otra mitad del edificio y hace esquina con La Caleyuca. "Pensamos que había sido una explosión. Menos mal que no le pasó nada a nadie", celebra Menchu Cuesta, que vive en el edificio situado justo enfrente.

Los daños solo fueron materiales y no hubo que lamentar una desgracia personal porque la pared que se vino abajo está situada en uno de los laterales de la casa, rodeada por un terreno sin edificar y cerrada por un muro de piedra. "Si cae la parte que da a la calle principal podría haber matado a alguien", dice Isabel Álvarez, otra de las vecinas que ayer se acercaron a la zona tras enterarse de lo ocurrido. Al ver el enorme agujero que quedó en la pared de la vivienda y que todo en su interior se había desplomado, muchos de los curiosos se quedaban con la boca abierta. "Ya llevamos tiempo advirtiendo de esto. Todo el edificio está en muy mal estado y era evidente que esto podía pasar", dice un hombre que prefiere mantener el anonimato. "En esta misma calle –Camino Real– hay otra casa que también está en ruinas y que habría que demoler antes de que se caiga también", apunta Isabel Álvarez.

El estruendo que produjo el derrumbe se oyó en parte de la localidad, lo cual provocó que fuesen muchos los vecinos que llamaron a emergencias. A los pocos minutos ya se habían desplazado al lugar del siniestro varias patrullas de la Policía Local y efectivos del cuerpo de bomberos. Después de comprobar que no había víctimas, las fuerzas del orden acordonaron la zona para evitar el tráfico de coches y peatones. A lo largo del día de ayer estuvo cortado el carril en dirección a la parte de Colloto que se encuentra en el concejo de Siero y los agentes desviaron el tráfico por una ruta alternativa. "Al final todo quedó en un susto, pero pudo haber una desgracia", señala otro vecino, José Alfredo Norniella.