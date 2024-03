La zarzuela enamora a los escolares ovetenses: "Es mejor que el reguetón"

Hasta hace unos meses Álvaro, Antonio, Nicolás, Paula y Sara no sabían lo que era la zarzuela. Hoy han cantado a pleno pulmón un chotis en el teatro Campoamor junto a la orquesta Oviedo Filarmonía. "Me ha encantado la experiencia", confesaba Antonio Guevara, alumno de sexto de Primaria del Colegio Lorenzo Novo Mier.

Casi 450 escolares ovetenses han interpretado temas populares del género chico en el primero de los cuatro conciertos didácticos en los que participarán 2.800 estudiantes. Es el broche de oro a los talleres que se han desarrollado en seis colegios de Oviedo con el objetivo de acercar la zarzuela a los más jóvenes. "Yo antes no sabí lo que era, me imaginaba otra cosa pero ahora me gusta mucho", aseguraba Álvaro Rodríguez.

La iniciativa, pionera en España, ha sido impulsada por la Fundación Municipal de Cultura, en colaboración con la concejalía de Educación y Ópera Kids. "Los niños aprenden jugando, experimentando, y no van a ver un espectáculo, lo preparan, cantan y van al teatro Campoamor", explicó Amanecer Sierra, fundadora de Ópera Kids en la presentación de los talleres. "A mí la zarzuela me gusta más que el reguetón", confesaba Sara Álvarez. "Se parece a la ópera pero me gusta más porque aquí entiendes lo que dicen", añade su compañero Nicolás Méndez. "Yo animaría a otros niños a que escucharan esta música, a mí me gusta más que las de ahora", reconoce Paula Fernández.

El género chico ha enamorado a los más jóvenes que piden "más zarzuela y menos reguetón", aunque ninguno se plantea seguir la carrera musical sobre el escenario. Por el momento, eso sí, esperan volver al Campoamor para volver a disfrutar con un género que ellos ya han añadido a su playlist.