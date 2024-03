Concierto de punk rock de homenaje a "Green Day" en la sala Gong

Componentes de bandas asturianas como "The Awake", "Misiva" o "International Hardcore All Stars" rendirán este sábado un homenaje musical al grupo "Green Day" con motivo del 30 aniversario de "Dokie", uno de los discos más icónicos de la historia del punk rock y que catapultó a la banda estadounidense. El concierto de homenaje será mañana sábado en la sala Gong y comenzará a las 21 horas. Este será el tercer y último tributo a "Green Day" después de los celebrados en Gijón y en Langreo, que agotaron todas las entradas. Aún quedan entradas para el concierto de mañana en la sala "Gong" (a la venta en www.dreengay.com), donde los músicos asturianos tocarán todos los temas de "Dookie". Sonarán hits como "She", "Basket Case", "Welcome to Paradise" o "Longview".